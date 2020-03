Nella casa del Grande Fratello Vip 4 si continua a parlare di ciò che è accaduto nel corso della terzultima puntata, andata in onda su Canale 5 ieri sera. Antonio Zequila che di recente ha litigato anche con Sossio Aruta, non ha proprio digerito il fatto di trovarsi al televoto settimanale, manifestando il suo dispiacere per non essere arrivato in finale. Nelle scorse ore l’attore partenopeo ha attaccato Patrick Ray Pugliese, con la convinzione che abbia influenzato anche Paolo Ciavarro per farlo andare in nomination.

Il gieffino conosciuto come Er mutanda ha criticato lo storico concorrente del noto Reality Show, pronunciando le testuali parole: “E’ stata una scelta di Patrick che è un falso”.

Riassunto della 18^ puntata: Paolo e Patrick trascinano Antonio al televoto

Nel corso del diciottesimo appuntamento serale del Grande Fratello Vip tramesso il 25 marzo 2020, dopo l’uscita di Fernanda Lessa e Sara Soldati, nella casa di Cinecittà ci sono stati altri momenti di tensione. Mentre Aristide Malnati si è aggiudicato la posizione di secondo finalista per volere del pubblico, tre concorrenti maschili sono finiti al televoto settimanale.

Tutto è cominciato quando Sossio Aruta e l’archeologo essendo i due finalisti di questa quarta edizione, hanno dovuto salvare una persona ciascuno dando il via ad una catena. Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro una volta rimasti a rischio eliminazione hanno scatenato la furia di Antonio Zequila, decidendo di trascinarlo al televoto con loro. Nella giornata di oggi giovedì 26 marzo, l’attore partenopeo ha continuato a manifestare la sua indignazione, ribadendo agli altri coinquilini che si meritava la finale.

Zequila su tutte le furie con il Ray Pugliese

Nel daytime andato in onda oggi sulla rete ammiraglia Mediaset il gieffino conosciuto come Er Mutanda ha puntato il dito contro Patrick, affermando che vuole apparire come una buona persona. A questo punto Antonio dopo aver espresso la sua delusione anche nei confronti di Paolo ha fatto un passo indietro, sottolineando di essere finito al televoto soltanto a causa del Ray Pugliese.

Quest’ultimo, invece, confrontandosi con il resto del gruppo ha precisato di aver fatto la sua scelta, per aver visto Zequila troppo presuntuoso e superbo nelle ultime settimane. A non aver gradito gli atteggiamenti di Antonio è stata anche Licia Nunez, che dopo aver invitato il compagno d’avventura a stare più sereno gli ha spiegato che Sossio è arrivato in finale perché il pubblico ha percepito la sua genuinità, invece su Aristide ha aggiunto che è stato premiato per la sua purezza. In poche parole l’attrice ha cercato di dare dei consigli a Zequila, facendogli capire di aver sbagliato a farsi coinvolgere troppo da certe situazioni a suo svantaggio e quindi non gradite dai telespettatori.