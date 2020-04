Venerdì 3 aprile verrà trasmessa su Canale 5 la finale del Serale di Amici 19. In quest'ultimo periodo, però, il talent-show ideato e condotto da Maria De Filippi sembra avere assunto le sembianze di Temptation Island. Dopo i video pubblicati dalla produzione, in cui Javier Rojas ci avrebbe provato con una delle ballerine professioniste, i fan del ballerino cubano sono insorti su Twitter.

In settimana, Javier è stato protagonista di alcune vicende di gossip. L'allievo, prima avrebbe chiesto alla produzione di avere un contatto telefonico con la sua ex fidanzata Sol.

Poi avrebbe chiesto di incontrare Talisa Ravagnati nella scuola di Amici. Infine avrebbe chiesto alla professionista del corpo di ballo Virginia Tomarchio di dormire con lui.

L'ira dei fan di Javier Rojas

Dopo la messa in onda dei video su Javier Rojas che chiedeva a Virginia Tomarchio di passare la notte insieme, il web è letteralmente esploso contro la produzione di Amici 19. Secondo alcuni telespettatori, la scuola vorrebbe mettere in cattiva luce l'allievo.

In particolare, su Twitter molti utenti hanno sostenuto, che i video sul danzatore cubano siano stati mandati in onda in un momento inopportuno e siano di qualche settimana fa.

Tra i vari tweet al vetriolo, alcuni recitano così: "La produzione è stata pessima a mettere in mezzo Virginia. Non si fermano davanti a niente". Un altro, invece, ha gridato al complotto: "Ma non pensate che avete già fatto abbastanza? Avete raggiunto davvero il limite".

Un altro telespettatore e fan del Rojas, ha dichiarato che si non lascerà manipolare dalla produzione. Al contrario, durante la finale voterà per il ballerino cubano.

Infine un utente ha invitato "a distanza" Javier Rojas a non buttarsi giù per le voci su di lui.

Talisa Ravagnati rompe il silenzio su IG

Talisa Ravagnati ha rotto il silenzio su Instagram. L'ex allieva di Amici 19, attraverso una diretta Instagram con i suoi follower, ha deciso di fare chiarezza sulle ultime vicende che hanno coinvolto Javier Rojas.

La ballerina non ha commentato le voci di gossip sul danzatore cubano, ma al contrario ha sostenuto il suo ex compagno di scuola per il talento dimostrato: "Spero che vinca, cioè lo merita".

Talisa ha spiegato che nella scuola talent più famosa d'Italia gli allievi devono essere giudicati per il talento non per il carattere. La giovane ha sottolineato che anche Nicolai Gorodeskii, durante il suo percorso, non è stato sempre perfetto caratterialmente.

Infine, l'ex allieva di Amici 19, ha confidato di essere diventata amica di Sol: "Lasciatela stare, è una bella persona". La Ravagnati si è espressa anche su Virginia Tomarchio: "Lei è come una sorella. Mi ha detto che in realtà lui si sta facendo dei film".