Lo scorso venerdì 3 aprile su Canale 5 è stata trasmessa la finale di Amici 19. Alle tante polemiche di quest'edizione, se ne è appena aggiunta un'altra. Sul portale de Il Vicolo delle News è comparso un post del passato pubblicato da Nicolai Gorodiskii. Non ci sarebbe nulla di male, se non che tra i vari commenti c'è anche uno di Javier Rojas. Visto lo scambio di battute amichevoli tra i due ballerini, sul web è divampata subito la polemica. Alcuni utenti su Twitter hanno insinuato, che la rivalità mostrata nel programma sia stata solamente una recita.

Scambio di 'like' sospetto tra Javier e Nicolai

Sul portale de Il Vicolo delle News nella giornata di martedì 7 aprile è stato pubblicato un post di Nicolai Gorodiskii. Nella clip compare l'ex allievo di Amici 19 in una sala prove, mentre si esibisce in una coreografia di latino americano. Tra i vari "like" ricevuti dal ballerino ucraino, è spuntato anche quello di Javier Rojas.

Ma non è finita qui, perché il ballerino cubano ha lasciato anche un commento: "Rico bro". La risposta del Gorodiskii non si è fatta attendere: "Brother asere que bola?" Insomma vedere i due ex allievi che un tempo si chiamavano "fratelli" sui social fa un certo effetto.

Soprattutto, dopo averli visti discutere più volte all'interno del Serale di Amici.

Il comportamento di Javier e Nicolai non è passato inosservato, tanto che è bastato davvero poco per far scoppiare la polemica sui social. In particolare su Twitter alcuni telespettatori hanno avuto il sospetto che i due ragazzi si conoscevano prima del programma. Se la cosa fosse vera non ci sarebbe nulla di male, ma molti non riescono a comprendere il comportamento avuto nella scuola del talent.

Ricordiamo, che durante una puntata del serale il ballerino cubano aveva minacciato di lasciare la scuola perché non si sentiva compreso dai professori.

I due ex allievi di Amici in quarantena insieme

Terminato Amici 19, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii hanno deciso di trascorrere la quarantena presso lo stesso domicilio. Dopo le divergenze dei mesi scorsi, i due ballerini della scuola più famosa d'Italia si trovano a Perugia.

Inoltre pare che il Rojas abbia mantenuto la promessa di dividere il montepremi con il suo collega.

La proposta di dividere i premi con il proprio "rivale" era nata dal ballerino ucraino, mentre si trovava in casetta. Dal momento che Javier Rojas ha vinto sia il circuito danza che il premio della critica, il giovane ha deciso di tenere a fede alla proposta.