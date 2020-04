Talisa Ravagnani è stata protagonista di una polemica su Instagram per via di uno scatto pubblicato. Per la precisione un utente ha accusato l’ex allieva di Amici 19 di voler somigliare all'ex fidanzata di Javier Rojas. Ovviamente la replica della diretta interessata non ha tardato ad arrivare.

Per chi non avesse seguito la vicenda, la scorsa settimana Javier aveva chiesto alla produzione del talent-show di avere un contatto telefonico con la sua ex Sol. È bene sapere che la diretta interessata ha prontamente rifiutato, proprio per rispetto della Ravagnani.

Talisa risponde ad un utente su IG

All'interno della scuola più famosa d’Italia, Talisa Ravagnani e Javier Rojas hanno stretto un bel legame. Il ballerino cubano ha dimostrato di non avere ancora le idee chiare dal punto di vista sentimentale.

Nelle scorse ore Talisa ha postato su Instagram uno scatto, che la ritrae in una posa molto sensuale. All’indirizzo dell’ex allieva di Amici sono arrivati numerosi commenti: da una parte c’è chi fatto dei complimenti alla ragazza, dall’altra c’è chi l’ha criticata.

In particolare un utente ha alluso al fatto, che la Ravagnani voglia somigliare all’ex fidanzata di Javier Rojas. Nel commento al vetriolo si legge: “Cerchi di assomigliare a Solveig? Ah ah ah cor...”. Ovviamente, le affermazioni dell’hater non sono passate inosservate agli occhi della diretta interessata.

Talisa Ravagnani ha replicato in modo abbastanza piccato: “Che commento stupido”. Poi ha aggiunto: “Sei una anche una brutta persona”.

Ricordiamo, che Talisa anche in occasione della finale di Amici ha sostenuto il ballerino cubano. Attraverso una diretta Instagram, l’ex allieva aveva rivelato di fare il tifo proprio per Javier Rojas. Inoltre la Ravagnani aveva dichiarato, che nella scuola si deve giudicare il talento di una persona e non il carattere.

Javier e Talisa: futuro incerto

Javier Rojas e Talisa Ravagnani hanno instaurato un ottimo rapporto all’interno della scuola più famosa d’Italia.

Purtroppo, però, il ballerino cubano non si è comportato sempre bene nei confronti della sua compagna di classe. Javier ha dimostrato di non essere una persona decisa dal punto di vista sentimentale.

Adesso che Amici 19 ha chiuso i battenti, sui profili social dei due ex allievi tutto tace. Il futuro della coppia sembra essere molto incerto. È vero che i due ragazzi non hanno avuto più la possibilità di incontrarsi vista la quarantena “forzata”, ma è altrettanto vero che non hanno dato alcun segnale.

Tuttavia chi sogna già una futura coppia non deve demordere, magari Talisa e Javier hanno semplicemente scelto di vivere la propria relazione lontano dai riflettori.