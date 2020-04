Mentre su tutti i siti di Gossip impazza la voce su una sua presunta frequentazione con Cristina Buccino, Andrea Iannone rilascia delle interessanti dichiarazioni sulle sue ultime famose ex. Alla rivista Oggi che l'ha intervistato anche sullo stop che ha subito la sua carriera da motociclista, il ragazzo ha fatto sapere di non avere rimpianti per come è finita con Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, ma non ha perso l'occasione per punzecchiare entrambe a distanza.

Il commento di Iannone sulle ex Belen e Giulia

Sono circa tre anni che Andrea Iannone è uno dei personaggi più chiacchierati dal gossip nostrano: da quando è apparso per la prima volta al fianco di Belen Rodriguez, il pilota non ha mai smesso di campeggiare sulle riviste scandalistiche per i suoi altalenanti rapporti sentimentali.

Dopo essere stato lasciato dalla showgirl argentina, il giovane si è fatto vedere al fianco di Giulia De Lellis: la coppia si è separata nel febbraio scorso per ragioni ancora ignote, ma entrambi sembrano essersi già consolati tra le braccia di altre persone.

Interpellato di recente sulle storie d'amore da copertina che ha vissuto prima con la presentatrice Mediaset e poi con l'influencer romana, il campione di Moto GP ha fatto sapere: "Io ho il cuore puro e sono fedele a me stesso. Posso solo dire che non ho rancori o rimpianti, auguro il meglio ad entrambe". Iannone ha anche parlato del difficile momento che sta vivendo in ambito professionale (sospensione dalle competizioni sportive per un'accusa di doping), aggiungendo: "Ho vissuto situazioni destabilizzanti e difficili".

La frecciatina di Iannone alle ex fidanzate celebri

È proprio dopo aver tirato in ballo il periodo difficoltoso che ha vissuto lavorativamente parlando, che Andrea Iannone ha lanciato una frecciatina neppure troppo velata alle due donne che gli hanno voltato le spalle. Su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, infatti, il motociclista ha aggiunto: "Non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità".

Seppur indirettamente, dunque, l'abruzzese ha dato delle immature alle sue ultime due ex fidanzate che, soprattutto nel momento del bisogno, non ci hanno pensato due volte a lasciarlo da solo. Questa stoccata, però, sembrerebbe riferita soprattutto all'influencer romana, che si è defilata dalla vita del campione di Moto GP proprio nel periodo in cui è stato accusato di doping ed ha dovuto affrontare battaglie legali attualmente ancora in corso.

Continuano le voci su Iannone e Cristina Buccino

Se su Belen e Giulia ha avuto sia alcune parole belle che altre un po' polemiche, è sulla sua attuale situazione sentimentale che Iannone ha preferito non sbilanciarsi affatto.

Sono una decina di giorni, infatti, che sul web impazza il gossip secondo il quale Andrea starebbe frequentando in gran segreto Cristina Buccino, showgirl calabrese che in passato ha fatto parlare di sé per i presunti flirt con Marco Borriello e Stefano De Martino (oltre che per la duratura storia d'amore con Claudio D'Alessio, figlio del cantante Gigi).

Stando agli indizi che hanno raccolto i più attenti internauti, la bella influencer avrebbe violato la quarantena per raggiungere il motociclista a Lugano, più precisamente nella lussuosa villa che in passato ha già accolto la Rodriguez e la De Lellis.

Nessuno dei protagonisti di questo rumors ha confermato o smentito, ma in alcune Stories che sta pubblicando la Buccino su Instagram, si sarebbero notati dei particolari dell'arredamento dell'abitazione del pilota (gli stessi che venivano fuori dai video che Giulia postava quando era lei la compagna dell'abruzzese).