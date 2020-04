Una bellezza dopo l'altra per Andrea Iannone: dopo essere stato lasciato da Belen Rodriguez e da Giulia De Lellis, pare che lo sportivo si stia consolando tra le braccia di un'altra sensuale soubrette italiana. Come sostengono alcuni siti di Gossip nelle ultime ore, Cristina Buccino avrebbe violato la quarantena per raggiungere a Lugano il pilota di MotoGP, anch'egli al centro della polemica per un viaggio dall'Abruzzo alla Svizzera considerato da molti non strettamente necessario.

Novità nel privato di Andrea Iannone

La sua storia d'amore con Giulia De Lellis è finita da poco più di un mese, ma Andrea Iannone sembra aver già voltato pagina (esattamente come l'influencer, che è subito ritornata tra le braccia dell'ex Damante). Stando a quello che riportano blog e siti di gossip come "Very Inutil People" e "Fanpage", il motociclista avrebbe una nuova conturbante fiamma: la showgirl Cristina Buccino.

Che tra i due protagonisti di questo rumors ci fosse una conoscenza in corso, lo si era intuito dai messaggi in codice che sembravano mandarsi tramite i social network: lui ha condiviso la canzone "Cristina" di Sebastian Yatra, mentre lei si dice si sia ripresa in alcune Stories proprio nella lussuosa abitazione dove vive il pilota Aprilia.

A far insospettire alcuni curiosi, è stata la location che la bella calabrese ha scelto per promuovere la sua nuova linea di cosmetici: il parquet, il battiscopa e la parete che si intravedono alle spalle della donna nei video in questione, secondo molti sono identici a quelli che apparivano dietro alla De Lellis quando si scattava selfie all'interno della casa dove conviveva col fidanzato.

'Optional' quarantena per Andrea Iannone e la Buccino

Se Cristina Buccino attualmente si trova nella villa di Lugano di Andrea Iannone è difficile dirlo con certezza: è giusto precisare, infatti, che quello che stiamo riportando su questa possibile nuova coppia è soltanto un rumors per il momento. Né il pilota né la soubrette si sono esposti sui social network per confermare o per smentire il gossip che li vorrebbe intenti a frequentarsi in gran segreto e soprattutto non rispettando le regole vigenti in Italia in questo periodo.

Qualora la calabrese fosse davvero in Svizzera con lo sportivo, vorrebbe dire che avrebbe violato la quarantena viaggiando da Milano per raggiungere il suo presunto nuovo amore. Anche sull'ex di Belen Rodriguez è nata una polemica simile nei giorni scorsi: dopo aver trascorso più di un mese a Vasto, città dell'Abruzzo dove è nato e cresciuto, Iannone ha usato Instagram per far sapere di trovarsi nella sua sfarzosa abitazione di Lugano, che ha raggiunto con qualche mezzo di trasporto nonostante nel nostro Paese ci sia il divieto di spostarsi di casa se non per ragioni strettamente necessarie (motivi di salute o di lavoro).

Gli amori famosi di Andrea Iannone

Il presunto flirt con in corso con la sensuale Cristina Buccino è soltanto l'ultimo in ordine di tempo che ha fatto sì che Iannone sia diventato uno dei protagonisti assoluti del gossip nostrano. La prima storia d'amore da copertina Andrea l'ha avuta con Belen Rodriguez: i due si sono conosciuti tramite il fratello di lei, Jeremias, e sono stati insieme per circa due anni, ovvero finché lei non si è resa conto di amare ancora l'ex marito Stefano De Martino.

Dopo qualche mese di singletudine e sofferenza, lo sportivo ha ritrovato il sorriso accanto a Giulia De Lellis: la coppia è nata durante l'estate del 2019 ed ha fatto discutere per quasi un anno.

L'influencer e il pilota, però, si sono detti addio a marzo scorso pare per volere della ragazza: lei, infatti, è tornata subito tra le braccia dell'ex Andrea Damante, mentre l'abruzzese starebbe provando a ricominciare proprio in questi giorni con la bella Cristina (ex compagna di Claudio D'Alessio e presunto flirt di De Martino e Marco Borriello).