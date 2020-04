Andrea Iannone e Cristina Buccino potrebbero avere un flirt; secondo Very Inutil People, i due si troverebbero a Lugano, nella casa del pilota di Vasto. Il sito di Gossip avrebbe pubblicato alcuni indizi che dimostrerebbero il gossip.

Come è ormai noto, Giulia De Lellis è tornata tra le braccia di Andrea Damante. I due sembrano non nascondersi più, tanto che il deejay veronese, in una diretta Instagram con Italian Sports Channel, aveva dichiarato: "Mi trovo con la mia ragazza, da solo per 50 giorni non ce l'avrei mai fatta".

Cristina e Andrea: tutti gli indizi del web

Archiviata la relazione con Giulia De Lellis, Andrea Iannone potrebbe avere ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale con la modella Cristina Buccino.

Il sito di gossip Very Inutil People avrebbe notato alcuni movimenti sospetti sui social network tra lo sportivo e l'attrice di Castrovillari.

Scendendo nel dettaglio, un primo indizio sarebbe arrivato direttamente dal profilo Instagram di Andrea. Lo sportivo, attraverso una Stories, ha postato il brano iberico 'Cristina' accompagnato da numerose emoticons romantiche.

Un altro movimento riguarderebbe dei like tattici scambiati tra il motociclista e la modella.

Infine, il terzo indizio pare dimostrare che Andrea Iannone e Cristina Buccino si trovino sotto lo stesso tetto in quel di Lugano. L'attrice classe 1985, in due recenti foto avrebbe mostrato lo stesso battiscopa, lo stesso parquet e la stessa parete presente in un vecchio scatto di Giulia De Lellis.

Secondo il portale di gossip, non ci sarebbe alcun dubbio sul fatto che i due si starebbero frequentando.

Questo non significa che Cristina Buccino abbia lasciato il suo domicilio per andare da Andrea Iannone; con tutta probabilità, potrebbe essere andata in Svizzera prima delle misure restrittive tutt'ora in corso nel nostro Paese, rimanendo 'bloccata' a Lugano proprio come accaduto ad Andrea Damante con Giulia De Lellis a Pomezia. Ricordiamo però, che sono sono ipotesi.

Iannone-Buccino restano in silenzio

Sul web impazzano le voci su un presunto flirt tra Andrea Iannone e Cristina Buccino. Come al solito, da una parte ci sono gli estimatori della nuova ipotetica coppia e dall'altra i detrattori.

Al momento, i due diretti interessati hanno scelto la via del silenzio sui rispettivi social: né lo sportivo di Vasto né la modella hanno confermato o smentito l'indiscrezione che li vede protagonisti. Non è escluso che dopo quanto emerso, i due non decidano di uscire allo scoperto e raccontare cosa c'è tra loro. A questo punto, non resta che aspettare ulteriori notizie su questa presunta nuova coppia.