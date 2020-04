Dopo aver fatto parecchio discutere nella casa del Grande Fratello Vip 4, i due ex concorrenti Pago Settembre e Serena Enardu continuano a far parlare di loro. Il cantautore nei giorni scorsi si è allontanato dalla fidanzata, per passare un po’ di tempo con il figlio Nicola. Dopo aver avuto modo di riabbracciare il suo stesso sangue, l'ex gieffino è tornato a Cagliari da due giorni, ma al contrario di quel che i fan pensavano sia lui e la sua compagna hanno scelto di stare lontani. Non sono mancate delle critiche sul fatto che Pacifico e l’ex tronista al momento non abbiano nessun contatto nonostante vivano sotto lo stesso tetto.

Alcuni follower non hanno compreso la scelta dei due ex gieffini, arrivando addirittura ad ipotizzare che si tratti di un’ultima mossa per stare al centro dell’attenzione mediatica. La Enardu non ha perso tempo per replicare agli attacchi tramite Instagram, giustificando l’isolamento fiduciario del proprio compagno. L’influencer sarda si è difesa, facendo sapere che lei e Pago stanno rispettando le regole imposte a causa della pandemia del coronavirus. Lo sfogo di Serena è proseguito alla seguente maniera: ‘Abbiamo deciso di fare le cose come si deve, perché ci teniamo alla nostra salute.

Pago rispetta noi e noi rispettiamo lui”.

Pago e Serena accusati dai fan di voler farsi notare

Pago Settembre, uno degli ex protagonisti della quarta edizione del GF Vip, in questi giorni ha catturato l’attenzione dei fan del reality. Il cantante sardo dopo aver trascorso parte della quarantena forzata con Serena Enardu, si è visto costretto a fare una scelta difficile. L’ex gieffino si è dovuto separare dalla propria amata con cui si è ricongiunto proprio nella casa di Cienecittà, per raggiungere l’ex moglie Miriana Trevisan.

Il 48enne ha lasciato la Sardegna soprattutto per rivedere il figlio Nicola a Roma, e stargli accanto in questa complicata situazione. Di recente il noto artista è tornato a Cagliari presso l’abitazione della Enardu, ma entrambi hanno deciso di stare ancora distanti pur condividendo lo stesso tetto. Per la precisione si è potuto apprendere che Pago per adesso non può avere contatti con nessuno, poiché si trova in auto-isolamento.

Alcuni follower però non si sono risparmiati delle critiche nei confronti dei due ex gieffini, e sono arrivati addirittura ad insinuare che stiano cercando di farsi notare.

La Enardu risponde alle critiche ricevute e giustifica l’isolamento fiduciario del compagno

Serena stufa delle polemiche, nella giornata di oggi venerdì 24 aprile 2020 ha perso la pazienza sui social. Attraverso numerose storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, l’ex volto di ‘Uomini e Donne’ ha replicato a coloro che continuano ad accusare lei e Pacifico. Per iniziare la Enardu sul fatto che numerosi utenti l’hanno invitata a stare accanto a Pago poiché non ci sono controlli, ha aggiunto che lei e il suo compagno per 14 giorni possono stare attenti e non rischiare.

Serena ha continuato a mettere a tacere le critiche, facendo la seguente precisazione: “È una cosa seria, non è un gioco, non stiamo giocando a nasconderci per far vedere che non stiamo insieme. E’ la tutela della propria vita”. Per concludere l’ex gieffina dopo aver chiarito la sua posizione, ha lanciato anche un appello a chi ha preso alla leggera l’emergenza sanitaria del Covid-19. L’ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini ha ricordato che c’è ancora gente che perde la vita, e ha invitato chi ironizza sulla pandemia a non abbassare la guardia.