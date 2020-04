Antonella Elia ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. A distanza di una settimana dalla fine del Grande Fratello Vip 4, la 56enne è tornata ad attaccare alcuni dei suoi ex coinquilini. Inoltre ha parlato di un ipotetico futuro al fianco di Pietro Delle Piane.

Durante l'intervista l'ex ragazza di 'Non è la Rai' ha confessato di non aver accettato di prendere parte al reality-show per vanità. Al contrario la concorrente, originaria di Torino, ha rivelato di essersi molto vergognata pensando al fatto che i telespettatori l'abbiano vista mentre mangiava o dormiva.

La Elia smentisce i presunti favoritismi di Alfonso Signorini

Intervistata dal settimanale Chi, Antonella Elia ha messo a tacere le voci sui presunti favoritismi da parte del conduttore del Grande Fratello. La showgirl 56enne non ha affatto nascosto di aver ricevuto delle strigliate lontano dai riflettori da parte di Alfonso Signorini: "Sono uscita contro Sossio Aruta, non mi ha favorita".

Durante l'intervista l'ex gieffina ha confessato di avere il timore che la sua carriera sia finita dopo l'esperienza al reality-show.

"Mi sono esposta con le mie miserie e bassezze", ha affermato Antonella. In un certo senso la Elia crede che i vari litigi avvenuti nella casa più spiata d'Italia, possano pregiudicare il suo futuro lavorativo.

Sebbene Antonella Elia abbia commentato in modo negativo il suo atteggiamento, non ha perso occasione per lanciare una frecciatina velenosa ad alcune delle sue ex coinquiline. La 56enne non ci sta ad essere definita come una persona che odia le donne: "Da sempre difendo la bellezza e la dignità, ma se si tratta di Fernanda, Licia e Valeria Marini sì ce l'ho con loro".

Al contrario la torinese ha speso delle parole d'affetto nei confronti di Adriana Volpe: "Sono felice di aver trovato un'amica". A Rita Rusic invece, Antonella ha risposto di non essere anaffettiva.

Antonella pensa alle nozze con Pietro

Prima di concludere l'intervista per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Antonella Elia ha parlato del rapporto con Pietro Delle Piane.

L'ex gieffina ha confidato di sognare le nozze con il suo compagno.

La coppia momentaneamente si trova a dover affrontare la prima convivenza insieme, a causa delle misure restrittive dovute all'epidemia in corso. In merito all'incontro con tanto di paparazzata tra Pietro e la sua ex Fiore Argento, la Elia ha affermato di non voler più pensare a nulla.

Una volta terminato il Grande Fratello Vip 4, Antonella e Pietro hanno avuto modo di chiarire la situazione. La stessa Elia ha rivelato di fidarsi del suo uomo e quindi di credere alla sua versione dei fatti.