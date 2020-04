Continua a far rimanere con il fiato sospeso la soap opera Il Segreto, ambientata a Puente Viejo. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione, rivelano che Matias Castaneda (Ivan Montes) e Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) entreranno in crisi. Proprio quando quest’ultima deciderà di lasciare l’amante Tomas de Los Visos (Alejandro Vergara), il fratello di Maria si scambierà un bacio appassionato con Alicia Urrutia (Roser Tapias). Il padre della piccola Camelia non riuscirà a resistere al fascino della figlia di Jesus ed Encarnacion, nell'istante in cui la marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò) attenterà alla sua vita.

Il Segreto, spoiler: Matias ritorna a Puente Viejo, Marcela lascia Tomas

Presto i telespettatori italiani della serie tv Il Segreto grazie al salto temporale di quattro anni assisteranno al ritorno di Matias, che dopo essere stato in prigione con l’accusa di ammutinamento si ricongiungerà con i propri cari. Il figlio adottivo di Emilia e Alfonso rimetterà piede a Puente Viejo precisamente due mesi dopo la sua liberazione, senza sapere affatto che sua moglie Marcela ha intrapreso una tresca con Tomas.

La Del Molino non farà fatica ad accorgersi del cambiamento radicale del marito, che sarà impegnato a portare avanti gli insegnamenti del nonno Raimundo. Il padre della piccola Camelia trascurerà la sua famiglia per convincere i lavoratori del paese a ribellarsi contro gli abitanti più ricchi del quartiere, con l’obiettivo di ottenere i giusti diritti. A questo punto Marcela nonostante continuerà ad essere ai corti con il marito, prenderà una decisione del tutto inaspettata visto che porrà fine alla relazione segreta con il fratello di Adolfo.

La Del Molino sceglierà quindi di rispettare Matias, che purtroppo si farà condizionare da Alicia. Quest’ultima convincerà il nipote dell’Ulloa a prendere parte ad uno sciopero dei minatori di Isabel de Los Visos. Il Castaneda su invito della giovane Urrutia, arriverà addirittura ad affrontare la marchesa chiedendole sia di mettere in sicurezza la miniera che di aumentare lo stipendio di tutti i suoi dipendenti.

Il Castaneda e Alicia si baciano, Inigo rinuncia ad incendiare la locanda

Il discorso fatto dal marito di Marcela non servirà a nulla, poiché la diabolica madre di Tomas e Adolfo seguendo un consiglio di Francisca che si troverà ancora nel padiglione de La Habana, si dirà disposta a licenziare gli operai che hanno scioperato se non torneranno a lavorare. Cosme e gli altri colleghi, a questo punto non avranno altra scelta che accettare le condizioni della loro padrona, finendo per deludere Matias. In seguito i minatori faranno di nuovo marcia indietro, e ancora una volta si serviranno della complicità del marito di Marcela per non farsi sottomettere da Isabel.

L’ennesimo coinvolgimento del Castaneda nell’intricata questione, non piacerà affatto alla Del Molino. Il fratello di Maria, quindi, non avendo l’appoggio della moglie, racconterà i suoi problemi coniugali ad Alicia. Quest’ultima approfitterà del momento di debolezza dell’ex detenuto per sedurlo, dato che dopo avergli fatto notare che il suo matrimonio è in crisi, lo farà cadere tra le sue braccia. Questo consentirà a Matias di sfuggire da morte certa, poiché Inigo, su ordine di Isabel, avrà il compito di innestare un incendio nella cucina della locanda dei Castaneda. Il Maqueda, però, rinuncerà ad eseguire la terribile richiesta della marchesa quando si renderà conto che nell’attività commerciale ci sono Marcela e Tomas e non Matias come si aspettava.