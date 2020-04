Patrick, dopo la finale del Grande Fratello Vip, ha fatto una diretta Instagram con il suo amico e concorrente Pasquale Laricchia. Durante la conversazione con il compagno di avventure, Patrick si è in particolare scagliato contro Antonio definendolo non intelligente, complessato e poco interessante. Non è mancata la replica di Zequila che, attraverso una serie di post pubblicati sul suo profilo social, ha mandato dei messaggi, probabilmente indirizzati proprio all'ex gieffino.

I post IG di Zequila contro Patrick

Nella giornata di ieri, Antonio Zequila ha condiviso diversi scatti sul suo profilo Instagram, accompagnandoli da didascalie che sembrano essere riferite a Patrick Ray Pugliese, anche se l'ex compagno di avventura non è mai stato menzionato direttamente. In un primo scatto pubblicato, è apparsa una foto di Totò, accompagnata da una dedica che faceva notare che per provare pena per qualcuno devi prima esistere, perlomeno all'anagrafe. In una seconda foto pubblicata, c'erano Stanlio e Ollio e una dedica in cui si proponeva di ritentare perchè magari si sarebbe stati più fortunati la volta successiva.

In una terza fotografia è immortalato un primo piano dell'attore inglese Charlie Chaplin e la frase è stata: "Prima di pronunciare epiteti che ne ignori il significato...frequenta una scuola serale per colmare l'ignorantita'....che ti contraddistingue"

Di nuovo un messaggio di body shaming nei confronti di Patrick

Come già successo durante la trasmissione televisiva appena conclusa, Antonio ha attaccato diverse volte Patrick per via del suo aspetto fisico che, a detta del napoletano, non è curato ed è in sovrappeso.

Anche ieri, in un messaggio sul suo profilo Instagram, Zequila ha rimarcato questo suo pensiero. L'ex gieffino partenopeo ha pubblicato una foto in cui appare una persona che ingurgita un dolce intero. La foto postata è stata la seguente.

La didascalia scelta da Antonio per questa foto è stata molto forte e si è trattato di un vero e proprio body shaming. Un soldato è stato definito 'palla di lardo', inoltre è stata forse menzionata, indirettamente, l'ennesima partecipazione al Grande Fratello da parte di Patrick.

La didascalia era infatti un chiaro invito a riprovarci per la quarta volta perché magari la prossima sarebbe stato più fortunato. Di nuovo per rimarcare la sua prestanza fisica che, a detta sua è sicuramente notevole per la sua età, Zequila ha pubblicato questi scatti senza maglietta, in cui mostra muscoli ed addominali. Le foto sono state accompagnate dal seguente messaggio: "Solo x coerenza...mentre mi guardo allo specchio ..rispondo..metaforicamente agli insulti altrui...è lecito contraccambiare con la stessa moneta...chi offende...pecunia non olet"

Altre fotografie probabilmente indirizzate a Patrick

Negli scatti successivi pubblicati da Antonio Zequila è apparso anche Giulio Andreotti e la didascalia accanto alla sua foto recitava una frase che diceva che il potere logora chi non ce l'ha.

In un primo piano di Zequila è apparsa la didascalia: "C'è chi è abituato al cashemere e chi è abituato all'acrilico...sono due tessuti...leggermente diversi...ad maiora". Antonio è apparso anche in un primo piano davanti ad un teatro dove lo spettacolo delle locandine era quello de 'I Miserabili' e questa foto, a detta sua, è dedicata a qualcuno. Patrick dopo queste ennesime frecciatine non ha ancora replicato. Anche gli utenti su Instagram non hanno potuto esprimere la loro opinione sotto le foto di Antonio, in quanto i commenti sono stati disabilitati dallo stesso Zequila.