"L'unica cosa da fare è mettere un muro". Con queste parole, Luca Calvani ha lasciato intendere di voler chiudere l'amicizia con Jessica Morlacchi, nata sotto i riflettori del Grande Fratello. Luca ha ribadito ad Amanda Lecciso che tra lui e Jessica non c'è mai stato alcun contatto fisico, sottolineando di essere felicemente fidanzato da otto anni con Alessandro.

Lo sfogo di Luca

Nel post-puntata del GF, in confidenza con Amanda Lecciso, Luca Calvani si è detto deluso dall'atteggiamento di Jessica Morlacchi, sostenendo che, secondo lei, Luca le avrebbe fatto capire che vorrebbe più di un'amicizia: "Fidati, non c'è stato niente tra di noi".

"Lei lascia intendere e non va bene. A me di quello che ha detto in puntata non ha mai parlato", ha replicato Amanda.

"Quello che mi sconvolge è che io non so come gestire una persona che nega quanto è stato detto solo per ripicca, perché qualcosa non è andato come voleva lei", ha detto Luca, ribadendo di non voler avere un chiarimento con Jessica. Per una settimana, ha già cercato di parlarle e recuperare il loro rapporto: "L'unica cosa da fare è mettere un muro. Per me lei era importante, non riesce a capire che io fuori da qui ho tutto". Luca si è risentito anche per i giudizi di Ilaria Galassi: "Lei mi ha accusato dicendomi che dovevo mettere dei paletti. Cosa devo fare se sono entrato qui e ho dichiarato di essere felicemente fidanzato?".

"Lei si deve riconquistare la mia fiducia. Nella mia vita nessuno mi ha mai fatto quello che ha fatto lei stasera", ha concluso Luca.

La versione di Jessica

Se Luca si è sfogato con Amanda, Jessica Morlacchi ha fornito la sua versione dei fatti a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi (le Non è la Rai): "Ci sono cose che non sapete.

Io non sono cattiva e non mi sono permessa di esagerare quando potevo". Jessica si è detta dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare, ma, al tempo stesso, ha ribadito che non è stata lei a crearla: "Io potevo dire delle cose, ma non mi sono permessa. Sono una donna, ma lui non riesce a capire che mi ha illusa".

Che cos'è successo in puntata

Da qualche settimana, tra Jessica e Luca è calato il gelo, perché l'attore, durante la diretta del 2 dicembre, ha deciso di prendere le difese di Helena Prestes.

In settimana, i due coinquilini hanno cercato di avere un chiarimento, ma tutto si è concluso con un nulla di fatto. Nella puntata di ieri, Morlacchi ha lasciato intendere di essere stata "sedotta e abbandonata" dal coinquilino e, in modo velato, ha rivelato che fra lei e Luca è accaduto qualcosa sotto le lenzuola, preferendo però non entrare nei dettagli.