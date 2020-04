La quarta edizione del GF Vip che si è conclusa con la proclamazione inaspettata di Paola Di Benedetto, ha fatto riscoprire ad una discussa protagonista il desiderio di maternità. Antonella Elia, una volta ritornata nella sua casa romana ha dichiarato ai microfoni del magazine 'Chi' di avere un grande debito con la vita. L'ex concorrente più chiacchierata che nella casa di Cinecittà si è commossa parecchie volte parlando del suo difficile passato, ha svelato un progetto che potrebbe colmare il vuoto causato dalla morte dei suoi genitori deceduti quando lei era soltanto una bambina.

Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffina nonostante i trascorsi che l’hanno segnata, vorrebbe un figlio in affido.

Antonella Elia dopo il GF Vip rivela di voler adottare un bambino

Una grande protagonista del GF Vip 4 che ha fatto il suo ultimo debutto l’8 aprile 2020, di recente si è lasciata andare a delle confidenze personali nel corso di un'intervista. Si tratta di Antonella Elia, che dopo aver concluso la sua esperienza nel Reality Show è tornata a parlare del suo desiderio di voler avere un figlio.

Per iniziare la showgirl ha raccontato che quando era più giovane non pensava alla maternità, poiché il suo unico interesse era il lavoro. Precisamente in diretta su Instagram con il settimanale ‘Chi’, l’ex gieffina più discussa, ha fatto sapere di aver maturato grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip il desiderio di diventare mamma. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha confidato di voler fare un passo importante, pronunciando le seguenti parole: “Ho pensato che sono grande e che vorrei un bambino in affidamento.

Voglio fare qualcosa per gli altri perché ho un debito verso la vita”.

La fidanzata di Pietro Delle Piane definisce bellissima la sua vita

La Elia che da quando ha concluso il suo percorso al GF Vip sta trascorrendo la quarantena con il compagno Pietro Delle Piane, nel corso dell’intervista non ha risparmiato delle critiche per alcuni suoi ex coinquilini. L’ex ragazza di Non è la Rai ha ribadito il suo astio nei confronti di Fernanda Lessa, sottolineando di non volerla più vedere.

Inoltre Antonella dopo aver dichiarato di aver sentito Adriana Volpe al termine della finalissima del reality show, ha fatto una considerazione non carina su Paolo Ciavarro. A detta della showgirl torinese il fidanzato di Clizia Incorvaia è stato un po’ ‘la tappezzeria’ al Grande Fratello Vip, per non essersi mai esposto. Infine l’ex gieffina ha oltre a rivolgere un pensiero a Raimondo Vianello, non ha nascosto la sua intenzione di volersi sposare, e ha definito bellissima la sua vita pur avendo sofferto di solitudine.