Al termine della puntata del Grande Fratello trasmessa il 7 ottobre su Canale 5 c'è stato l'ennesimo confronto tra Shaila e Javier. I due si sono ritrovati faccia a faccia e, questa volta, è stato Javier a mettere un punto alla frequentazione che aveva intrapreso con l'ex velina di Striscia la notizia.

Helena, invece, ha avuto uno scontro verbale con Amanda Lecciso e si è mostrata particolarmente furiosa nei suoi confronti.

Shaila liquidata da Javier dopo la puntata serale del Grande Fratello

Shaila e Javier si sono ritrovati in giardino al termine della diretta serale del GF per confrontarsi dopo che in trasmissione il ragazzo aveva avuto modo di vedere delle immagini poco carine dell'ex velina.

Shaila, infatti, parlando con le sue colleghe all'interno della casa ha ammesso che Javier non potrebbe essere il suo uomo e che, a distanza di qualche giorno dalla loro conoscenza, aveva compreso di non esserne realmente attratta. Al termine della diretta è stato Javier a prendere in mano la situazione, rifiutando categoricamente Shaila e chiudendo così la loro frequentazione.

"Tornando a noi, non lo voglio più io. Ci sono rimasto male per un po' di cose. Io non mi ci vedo più con te, oggi staccandomi è un bene per me", ha dichiarato Javier senza troppi giri di parole.

Helena sbotta nella notte contro Amanda Lecciso

Nella notte, però, c'è stato un acceso scontro anche tra Helena e Amanda: quest'ultima ha affrontato la modella perché delusa dalle sua nomination in puntata.

Helena l'ha accusata di fare gossip all'interno della casa, di voler creare dinamiche ma al tempo stesso cercare di passare da "santa" in puntata.

Lecciso ha perso la calma, alzando i toni accusando la sua rivale di essere instabile: "Io non riesco a parlare con te, poi non ti capisco nemmeno", ha sentenziato.

Parole che non sono piaciute affatto ad Helena, la quale si è mostrata particolarmente furiosa per le offese ricevute da Amanda.

"Non si capisce? Allora vai a fare in c... Non sopporto chi mi dice che non mi capisce, allora non parlare più con me", ha sbottato Helena.

Carmen Russo è entrata come ospite speciale nella casa del GF

Una clima decisamente caldo all'interno della casa per i concorrenti che, da ieri sera e per i prossimi tre giorni, avranno un'ospite d'eccezione: trattasi di Carmen Russo.

La showgirl ha varcato la soglia della porta rossa per stare in compagnia del marito Enzo Paolo Turchi e cercare in tutti i modi di convincerlo a non abbandonare la casa, dopo che ha avuto un primo momento di forte crisi e ha pensato di uscire di scena dal reality show Mediaset per tornare a riabbracciare la sua bambina Maria.