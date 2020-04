La trionfatrice del GF Vip 4, continua a rilasciare delle interviste per parlare delle emozioni vissute nella casa di Cinecittà. Paola Di Benedetto ai microfoni del ‘Il Giornale’, ha rivelato che prima del Reality Show aveva un timore rispetto ai concorrenti che facevano parte del mondo della televisione da più tempo: "Pensavo che se mi fossi presentata solo come una influencer mi avrebbero riso in faccia".

La Di Benedetto parla della Elia

Poi Paola è passata a parlare di Antonella Elia: “Con lei sono entrata un po' in punta di piedi perché avevo paura che mi attaccasse per il fatto di essere così giovane e con poca esperienza professionale rispetto a lei”.

La modella vicentina però ha anche elogiato la sua ex compagna: "Ci siamo prese fin da subito, abbiamo legato molto, complice il fatto che fossimo nella stessa stanza. L’ho difesa in più occasioni e lei ha fatto altrettanto".

Paola Di Benedetto riconosce di aver esagerato con Antonio Zequila

Nell'intervista a Il Giornale Paola Di Benedetto ha poi detto di preferire il programma condotto da Alfonso Signorini rispetto all’Isola dei Famosi, in cui bisogna mettere a dura prova il corpo, mentre nella Casa di Cinecittà ci sono tutti i comfort possibili.

A questo punto l’ex "madre natura" di Ciao Darwin ha commentato il suo trionfo nel reality, dichiarando che forse è riuscita a stupire il pubblico in modo positivo. Sulle critiche ricevute dopo essere arrivata sul primo gradino del podio, l’ex gieffina ha precisato: "È vero che c’è stato un sostegno social da parte dei nostri fan, ma i voti determinanti sono arrivati dal pubblico televisivo che ha votato semplicemente perché seguiva il reality in tv, e non perché io fossi una influencer e lui un cantante".

Successivamente Paola ha parlato anche di un litigio avuto con Antonio Zequila, che considera il suo ricordo più brutto del GF Vip, rivelando che in quel momento non poteva sapere se i telespettatori fossero dalla sua parte. L’influencer ha continuato a parlare dell’attore partenopeo, precisando: "All’inizio con lui scherzavamo e ci spalleggiavamo, eravamo complici. Quando poi è entrata Sara Soldati, lui ha iniziato ad avere un atteggiamento piuttosto oppressivo.

Ci siamo quindi punzecchiati a vicenda e poi lui ha usato termini poco carini. Io gli ho risposto, forse anche esagerando. Da quel momento è stato un botta e risposta continuo e siamo arrivati a odiarci".

La vincitrice del GF Vip su Clizia e Paolo

La modella vicentina ha detto ciò che pensa anche sulla storia d’amore nata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, rivelando: "Mi ricordo di essere stata la prima a consigliare a lei di buttarsi se ci teneva veramente, proprio perché un’occasione così non sarebbe ricapitata. Ho sempre fatto il tifo per loro, ma bisogna vedere ora come andranno le cose fuori.

Sono molto belli insieme ma devono testare la loro coppia nella quotidianità". La Di Benedetto si è invece rifiutata di replicare alla critica ricevuta sul suo fisico da parte di Fernanda Lessa.

La trionfatrice del programma prodotto da Endemol Shine Italy si è soffermata a parlare anche del suo fidanzato Federico Rossi, non nascondendo quanto sia stato difficile per entrambi stare lontani, ma precisando che la sua storia d’amore con il cantante procede a gonfie vele anche a distanza. Paola ha rivelato che quando tutto sarà finito andranno a convivere insieme.

Infine l'influencer riguardo al suo futuro in televisione, dopo aver ammesso che è sempre stato un suo sogno, ha concluso dicendo che non è per niente semplice lavorare nel mondo dello spettacolo.