Javier Rojas è stato protagonista di un'intervista per MondoTv 24. L'ex allievo di Amici 19 ha fatto chiarezza sul rapporto instaurato con Talisa Ravagnani. Il giovane ha spiegato che tra i due al momento non c'è alcuna relazione, a causa delle misure restrittive i due ragazzi non hanno potuto approfondire la loro conoscenza.

Durante l'intervista il ballerino cubano ha ammesso che il suo percorso nella scuola più famosa d'Italia è stato difficile, ma lo ha aiutato a crescere. Javier ha affermato: "Ho imparato sempre di più controllando il mio carattere e le emozioni".

Il Rojas ha raccontato un retroscena inedito su Alessandra Celentano. In seguito alla sfuriata dell'allievo contro il programma, la maestra di danza lo aveva ripreso duramente: "Se vuoi stare qui è così". Inoltre, il giovane aveva capito che emulare l'atteggiamento di Nicolai Gorodiskii non lo avrebbe portato da nessuna parte.

Il ballerino fa chiarezza sul rapporto con Tallisca

Durante l'intervista con ''MondoTv 24'' Javier Rojas ha rotto il silenzio sul legame con Talisa Ravagnani. Il vincitore del circuito danza di Amici 19 ha subito precisato: "Siamo amici da sempre".

Il ballerino cubano ha spiegato che tra lui e la sua compagnia di scuola c'è sempre stato un bel rapporto. A causa delle misure restrittive per evitare il contagio da Coronavirus, i due ex allievi del talent-show di Canale 5 non si sono più potuti vedere. A tal proposito Javier ha dichiarato: "Dobbiamo vederci e capire".

Alla domanda del giornalista in merito ad un’ipotetica liaison con la Ravagnani, il ballerino ha dichiarato che bisognerà vedere i piani di Talisa sul futuro.

Infine, Javier Rojas ha aggiunto: "Dentro la casetta non è una relazione normale".

I due ex compagni di scuola non hanno mai nascosto di essere interessati l'uno all'altra, ma l'emergenza sanitaria mondiale sta mettendo a dura prova le relazioni che stavano per nascere.

La replica di Talisa Ravagnani

In seguito alle dichiarazioni di Javier Rojas è arrivata la replica pacata di Talisa Ravagnani. Attraverso uno scatto pubblicato su Instagram l'ex allieva di Amici 19 ha colorato la sua mano.

Nella didascalia ha scritto: "Riempiendo lo spazio negativo con qualche colore".

Tra i vari commenti pubblicati sotto la foto della Ravagnani, un utente gli ha chiesto se Javier Rojas le mancasse. La diretta interessata senza troppi peli sulla lingua ha risposto: "Mi mancano tutti". La giovane potrebbe essersi stufata di essere sempre accostata al suo ex compagno di scuola. In realtà come non dare ragione a Talisa, visto che lei e Javier hanno avuto solo una breve conoscenza all'interno di un programma e poi si sono divisi.