Il Grande Fratello Vip 4 è giunto oramai al capolinea, difatti l'attesissima finale è fissata stasera, 8 aprile 2020, alle ore 21:40 su Canale 5. Inizialmente la trasmissione doveva terminare a fine mese ma la Redazione, visti gli ultimi accadimenti globali, ha deciso di anticiparne la conclusione. La conduzione del programma in questa edizione è stata affidata, per la prima volta, ad Alfonso Signorini che ha scelto come 'spalle' la chiacchierata Wanda Nara ed il rinomato cantante italiano Pupo.

Ed è proprio il Direttore di 'Chi' che, nella giornata di ieri, ha rilasciato un'intervista ad Adnkronos, dove spiega come trovarsi a condurre il famoso reality in questo preciso momento storico non è stato affatto semplice e che, di conseguenza, ha dovuto mutare il proprio modo di condurre.

Grande Fratello Vip 4, Signorini decide di modificare il proprio modo di condurre

La scena che si prospetterà questa sera durante la finale del Grande Fratello Vip 4 sarà surreale ed in netta contrapposizione con ogni puntata finale di ogni edizione del reality Endemol.

La motivazione è sotto gli occhi di tutti, ovvero l'emergenza sanitaria in atto: proprio su questo momento così delicato ha voluto soffermarsi il conduttore del programma, Alfonso Signorini, in un'intervista rilasciata ad Adnkronos. Il presentatore milanese ha, infatti, dichiarato: 'In un momento così drammatico io mi trovavo a dover andare in onda con il programma più 'cazza...' di tutto il palinsesto televisivo' - aggiungendo - 'una trasmissione così leggera in un momento così pesante con il rischio di perdere la mia faccia'.

Il Direttore di 'Chi', come ci ha abituato in questi mesi, non ha usato mezze misure per descrivere il pesante momento che sta coinvolgendo il mondo intero ma, al contempo, ha dimostrato grande umiltà e spirito d'adattamento, cambiando il proprio stile conduttivo in corsa. Difatti non nasconde che: 'Mi sono trovato quasi più a mio agio nelle ultime puntate moderando un po' i toni e i registri del programma' sottolineando, ancora una volta, la sua schiettezza e bontà d'intenti nel portare a termine la 'missione'.

La finale 'fuori sede' con il pubblico virtuale

Come accennato nel paragrafo precedente, la finale di stasera sarà unica nel suo genere; gli studi dove verrà condotto il programma, come dallo scoppio della pandemia ad oggi, saranno quelli di Milano e non di Roma ed, inoltre, si è chiesto il supporto del 'pubblico virtuale'. L'assenza della solita festa fuori dalla porta rossa ed in studio verrà rimpiazzata dal pubblico virtuale, cioè un'iniziativa lanciata dalla redazione dove i fan potevano inviare il loro video mentre applaudivano i concorrenti preferiti. I video sono stati oltre un milione e mezzo e, per quanto atipico possa apparire, verranno acclamati in questo modo i finalisti ed il vincitore del Grande Fratello Vip.