Il Grande Fratello 4 sta per giungere alla conclusione, difatti la tanto attesa finale è fissata alle ore 21:40 di mercoledì 8 aprile 2020 su Canale 5. La trasmissione di Alfonso Signorini sarebbe dovuta terminare a fine aprile, come comunicato agli inquilini mentre il reality era in corso, ma a causa dell'emergenza sanitaria in atto si è deciso di anticipare la finale. Durante le ultime ore i ragazzi della casa più spiata d'Italia si sono cimentati in una divertente battaglia di gavettoni d'acqua e, mentre Antonella e Sossio correvano in cucina, l'ex valletta di Raimondo Vianello è scivolata battendo la testa mettendo in allerta gli altri concorrenti.

Lo staff medico tempestivamente ha fatto il suo ingresso per accertarsi delle condizioni della showgirl che, fortunatamente, pare non abbia avuto alcun trauma di sorta, malgrado resti ugualmente sotto controllo.

Antonella Elia dopo la caduta: 'Che testata'

La fidanzata di Pietro Delle Piane è stata la prima a 'colpire' Sossio con un mix di farina e formaggio, che l'ex calciatore si è visto tirare addosso mentre era sdraiato in giardino e, volendosi vendicare, ha iniziato coi gavettoni d'acqua.

Ogni battaglia di gavettoni, si sa, comporta degli scivolamenti improvvisi ed è proprio ciò che è successo a Sossio Aruta ed Antonella Elia mentre correvano in cucina.

Il fidanzato di Ursula Bennardo, appena si è sentito destabilizzato dall'acqua sul pavimento, ha prontamente ritrovato l'equilibrio rimanendo in piedi, mentre ciò non è riuscita a fare Antonella che è caduta a terra sbattendo, oltretutto, la testa sul pavimento. La showgirl piemontese ha lasciato gli inquilini col fiato sospeso per qualche istante, visto che non riusciva a rialzarsi da terra. Appena rimessa in piedi, la Elia ha subito esternato: 'Che testata!' ricevendo il pronto aiuto dei partecipanti al reality Endemol, palesemente preoccupati per la botta.

Dopo la visita del medico la Elia rincuora tutti: 'Ragazzi tutto bene. Nelle prossime ore avrò i risultati'

Ad un passo dall'attesissima finale Antonella, alla luce della caduta con conseguente botta in testa, riceve la visita del medico che, entrando in casa, le fa gli accertamenti del caso. Malgrado lo spavento sia stato tanto, l'ex valletta di Mike Bongiorno terminata la visita medica ha voluto rincuorare i coinquilini, e tutti gli affetti più cari, dicendo: 'Ragazzi tutto bene.

Nelle prossime ore avrò i risultati'. I medici, attendendo gli esiti degli esami d'accertamento, hanno fatto sapere alla concorrente che sarà sotto controllo ma, al momento, non sembra essere in dubbio la sua permanenza nella trasmissione Mediaset.