Gigi D'Alessio e Samanta Togni hanno replicato duramente alle frasi pronunciate da Vittorio Feltri nel programma Fuori dal Coro. Il cantante partenopeo ha dichiarato attraverso il suo profilo Instagram di essere orgoglioso della sua appartenenza. La ballerina professionista di 'Ballando con le Stelle', invece, ha definito 'inammissibile' che il direttore di un giornale nazionale pronunci determinate frasi.

Lo scorso 21 aprile il giornalista, in collegamento da remoto con Rete 4 si è scagliato contro il popolo campano e, in generale, contro il Sud Italia: "Non soffrono di complessi d’inferiorità, in molti casi lo sono”.

La replica di di Stefano De Martino non ha tardato su Twitter: "Mi sembra che più di qualcuno sia rimasto fermo al 1800."

D'Alessio contro Feltri

Le frasi pronunciate da Vittorio Feltri hanno suscitato molto polemiche. Tra i vari personaggi del mondo dello spettacolo che hanno replicato c'è stato anche Gigi D'Alessio. Il cantante napoletano attraverso il suo profilo Instagram ha difeso con le unghie e con i denti la sua regione: "Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo".

Poco dopo D'Alessio ha lanciato una sorta di appello ai conduttori televisivi, per fare in modo che queste persone non ricevano più spazio nei loro salotti: "Chi ha facoltà di scegliere gli ospiti nelle trasmissioni non continui questa corsa al ribasso dell'intelligenza e della dignità".

Secondo l'ex compagno di Anna Tatangelo, Vittorio Feltri ormai è un uomo che ha perso lucidità e per fare share offende un popolo. Infine lo sfogo del cantante campano è stato chiuso con l'hastag #sonomeridionale.

Samanta Togni: il suo post divide l'opinione pubblica

Ad unirsi al coro sugli attacchi a Vittorio Feltri è arrivata anche la dura reazione di Samanta Togni. La ballerina di 'Ballando con le Stelle' ha postato su Instagram un cartello mostrato da un edicolante del Sud che ha dichiarato che non venderà più la testata diretta da Feltri: "Essendo meridionali inferiori, non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testata giornalistica".

In aggiunta la Togni ha rivelato che non c'è nulla da commentare. Se la maggior dei followers ha sposato il pensiero dell'artista, c'è anche chi non ha compreso il suo schieramento: "Bastava capire il reale senso della frase pronunciata da Feltri, ma è più comodo pensare di attaccare lui".

La replica della diretta interessata è stata prontissima: "Feltri prima di essere un direttore di giornale è un italiano".

Secondo Samanta, il direttore di Libero in un momento di difficoltà dovrebbe solamente tenere unita l'Italia da Nord a Sud anziché attaccarla e fomentare le divisioni.