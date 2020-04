In questa settimana in America saranno trasmesse dalla CBS le puntate della soap Beautiful in cui saranno protagoniste tre donne: Sally, Flo e la dottoressa Escobar. Quest'ultima attenterà alla vita di Flo sotto gli occhi increduli di Sally.

Beautiful: Flo non crede che Sally sia realmente malata e in fin di vita

Flo sarà sempre più convinta che la sua rivale in amore non sia realmente malata. La giovane Fulton deciderà quindi di mettere alla prova Sally facendole un tranello. Infatti, Flo si recherà alla casa sulla spiaggia dove cercherà di convincere Sally ad andarsene da lì e lasciare lei e Waytt in pace.

Tra le due nascerà una discussione, in quanto la Spectra si rifiuterà di abbandonare la casa di Waytt per andare a curarsi in ospedale. A quel punto Flo lancerà un serpente di gomma sul pavimento, spaventando a tal punto Sally che lascerà cadere a terra il suo deambulatore e si arrampicherà con uno scatto felino sul divano. In questo modo Flo avrà avuto la conferma ai suoi sospetti: Sally mente. Non contenta la donna si avvicinerà alla rossa e toccandole il viso le toglierà il trucco che le serviva per fingersi malata.

Inoltre la Fulton la minaccerà di raccontare tutto a Waytt. Sally in lacrime cercherà di convincerla di non raccontare la verità a nessuno, giustificando le sue menzogne con il fatto di essere innamorata di Waytt e di aver bisogno ancora di tempo per riuscire a rinunciare a lui. Flo tuttavia le risponderà che le sue scuse sono inutili, in quanto le sue bugie hanno creato apprensione in molte persone, sopratutto in Katie che le è stata sempre vicina convinta che stesse per morire.

Sally controbatterà di non voler accettare ramanzine proprio da lei che era complice del rapimento della piccola Beth.

Beautiful: La dottoressa Escobar colpirà alla testa Flo

Ne frattempo giungerà alla casa sulla spiaggia anche la dottoressa Escobar. Prontamente Flo le racconterà dell'accaduto e che presto Waytt sarà a conoscenza della truffa orchestrata a suo discapito, approfittando della sua bontà d'animo.

Sally e Penny cominceranno a litigare su chi sia la vera responsabile della truffa, ma poi unanime cercheranno di convincere Flo a non denunciarle, altrimenti la dottoressa Escobar potrebbe perdere per sempre la sua licenza come medico. Flo non le ascolterà e prenderà il telefono per mandare un messaggio a Waytt per raccontargli tutto. Penny sarà travolta dalla rabbia e inaspettatamente prenderà un candelabro in metallo dal tavolo e colpirà la testa di Flo. La ragazza cadrà a terra nonostante Sally cercherà di frenare la caduta della bionda. La Spectra guarderà incredula la sua complice per quello che è accaduto davanti ai suoi occhi.