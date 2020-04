Una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4 ha rischiato di concludere questa esperienza ad un passo dalla finalissima a causa di una caduta. Si tratta di Antonella Elia, che alcune ore fa è scivolata durante una divertente battaglia di gavettoni con Sossio Aruta. La showgirl torinese e l’ex cavaliere del trono over sono caduti in cucina mentre correvano, dopo aver versato dell’acqua sul pavimento. Mentre il compagno di Ursula Bennardo è tornato immediatamente in equilibrio, l’ex valletta di Mike Bongiorno non è riuscita ad alzarsi facendo preoccupare il resto del gruppo.

Non appena si è rimessa in piedi, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha affermato: “Che testata’, infatti gli altri concorrenti sono subito accorsi in aiuto della coinquilina. Dopo essere stata visitata da un medico, per fortuna Antonella non ha dovuto sottoporsi a nessun esame di accertamento. Le seguenti infatti, sono state le parole che la Elia, seppur molto scossa dall’accaduto, ha rivolto ai suoi compagni d’avventura: “Ragazzi tutto bene. Nelle prossime ore avrò i risultati".

Antonella scivola durante un gavettone con Sossio

Questa mattina ci sono stati degli attimi di tensione nella casa del GF Vip. Antonella Elia ha catturato l’attenzione dei telespettatori scivolando dopo uno dei soliti gavettoni. Il video che riprende la rovinosa caduta della showgirl torinese ovviamente ha già fatto il giro del web, ma per fortuna nonostante lo spavento sia stato forte non si è fatta nulla di grave.

Tutto è cominciato quando l’ex valletta di Mike Buongiorno e Sossio Aruta hanno iniziato a farsi la guerra di gavettoni in questa ultima settimana di permanenza nella casa di Cinecittà. Oggi lunedì 6 aprile 2020 purtroppo, Antonella e l’ex cavaliere del trono over non sono stati attenti. A dare il via è stata la fidanzata di Pietro Delle Piane, che ha colpito il coinquilino con della farina e del formaggio mentre era sdraiato in giardino.

A quel punto, il compagno di Ursula Bennardo si è vendicato rovesciando alla Elia il secchio dell’acqua della sauna, e non appena non è riuscito a bagnarla del tutto l’ha riempito nuovamente in piscina. Antonella, dopo essersi accorta dell’intenzione del gieffino, si è rifugiata nella casa di corsa invano, dato che Sossio le ha versato tutta l’acqua addosso causando la loro caduta. Ad avere la peggio è stata Antonella, che è rimasta a terra dolorante per aver sbattuto la testa all’indietro. La regia addirittura si è vista costretta a cambiare inquadratura riprendendo le camere da letto, invece l’ex ragazza di Non è la Rai è stata accompagnata in magazzino dai coinquilini per essere visitata da un dottore.

Fortunatamente la discussa gieffina non ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia, visto che dopo un po’ si è ricongiunta con gli altri compagni d’avventura. Una volta rientrata, Antonella ha tranquillizzato tutti i coinquilini affermando di stare bene, e che verrà tenuta sotto controllo. Infine Sossio non ha perso tempo per abbracciare la Elia, che l’ha rassicurato dicendogli che non è stata colpa sua.

La Elia in nomination con Patrick e Andrea Denver

Intanto Antonella Elia è una delle concorrenti che si giocherà sin da subito l’accesso alla finale del Grande Fratello Vip nel corso dell’ultimo appuntamento.

La showgirl torinese potrebbe essere eliminata già ad inizio serata per volere del pubblico mercoledì 8 aprile 2020, poiché si trova in nomination con Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. A contendersi la vittoria quindi sarà soltanto uno dei sei concorrenti, visto che i due più votati della prossima settimana tramite un ultimo televoto si sfideranno con i finalisti Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati, e Sossio Aruta. Inoltre in questa edizione ci sarà una novità dovuta all’emergenza sanitaria: Teresanna Pugliese tramite una diretta su Instagram ha svelato che lei e gli altri eliminati prenderanno parte alla finalissima, in collegamento da casa via skype.

Il conduttore Alfonso Signorini, invece ha fatto sapere che a commentare la puntata ci sarà anche l’opinionista Wanda Nara.