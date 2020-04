Anche se il Grande Fratello Vip 4 chiuderà i battenti l’8 aprile prossimo, nella casa di Cinecittà si continua ancora a parlare di due ex protagonisti indiscussi. Uno dei finalisti del noto reality, di recente ha espresso il proprio parere su come sia stata percepita la storia d’amore di Pago Settembre e Serena Enardu da fuori. Mentre Paola Di Benedetto ha ricordato quanto fosse cambiato il cantante nel momento in cui l’ex tronista ha varcato la porta rossa come concorrente, Sossio Aruta si è lasciato andare ad una considerazione non affatto carina.

L’ex cavaliere del trono over ha approfittato di una chiacchierata in giardino per dichiarare che da casa è arrivata un’immagine di Pacifico abbastanza diversa, affermando: “No, da casa è croce. E’ apparso come uno zerbino. E’ arrivato a tutti così”.

Sossio Aruta ricorda agli altri concorrenti che Pago venne fischiato dal pubblico

I concorrenti della quarta edizione del GF Vip rimasti ancora in gioco, nelle scorse ore sono tornati a parlare di Serena Enardu e Pago Settembre che hanno concluso la loro esperienza nel reality dopo essersi ritrovati.

Per iniziare i gieffini si sono lasciati andare a delle considerazioni sull’atteggiamento che il cantautore sardo ha avuto, dopo l’ingresso nella casa di Cinecittà della sua fidanzata. Paola Di Benedetto ha fatto notare agli altri coinquilini che Pacifico si è distaccato dal resto del gruppo a causa dell’ex tronista. Antonella Elia, invece si è schierata per l’ennesima volta dalla parte dell’ex marito di Miriana Trevisan affermando: “Che male fa un uomo ad essere innamorato?

Nella vita voi che fate con le donne? Non ci litigate e poi fate pace?”. A replicare alle parole pronunciate dalla showgirl torinese ci ha pensato Sossio Aruta, rivelando che da casa Pago è arrivato in un altro modo. Per spiegarsi meglio, l’ex cavaliere del trono over ha sottolineato che anche lui dopo aver partecipato a Temptation Island Vip si è rivisto in un modo diverso nei video montati dagli autori del reality.

Il compagno di Ursula Bennardo ha quindi cercato di far capire che il pubblico può farsi un’idea diversa di loro per via del montaggio delle clip. Successivamente Sossio, sempre riferendosi a Pacifico, ha concluso ricordando agli altri vip che quando prese i fischi dal pubblico è passato come uno zerbino senza ‘pa..e’.

Antonella e Paolo prendono le difese del fidanzato di Serena Enardu

Nonostante Sossio Aruta abbia sostenuto che gran parte dei telespettatori non hanno visto di buon occhio Pago, due concorrenti hanno continuato ad intervenire a favore dell’ex gieffino. Mentre Antonella Elia ha affermato che a lei il cantante sardo piaceva molto, Paolo Ciavarro ha commentato il rapporto instaurato con l’ex coinquilino alla seguente maniera: “Io con lui ho legato tantissimo.

È un buono, una bella persona”. A pensarla diversamente sono stati però, Patrick che ha ribadito che Pacifico era abbastanza ‘freezato’ nella casa di Cinecittà, e la Di Benedetto. Secondo quest’ultima prima di ricongiungersi con Serena Enardu, l’ex marito di Miriana Trevisan era un personaggio molto centrale nelle dinamiche del Grande Fratello Vip. Infine Antonella ha giustificato Pago spiegando che il suo è stato un gesto di protezione verso la sua donna ed ha aggiunto che da casa sono cattivi.