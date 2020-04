Nel famoso reality Grande Fratello Vip 4, vicino a volgere al termine, si continua a parlare di due ex gieffine che si sono fatte notare parecchio. Non appena si è concluso il penultimo appuntamento serale del programma, andato in onda ieri mercoledì 1º aprile, Antonella Elia ha infatti ricordato la quotidianità nella casa di Cinecittà vissuta con Valeria Marini e Fernanda Lessa. Intanto quest’ultima di recente ha fatto sapere che a vincere il GF Vip secondo lei sarà proprio la showgirl torinese, mentre la soubrette stellare in diverse occasioni ha affermato di essere stata eliminata a causa della Elia.

La fidanzata di Pietro Delle Piane, invece, confidandosi con Patrick Ray Pugliese, ha criticato le sue ex compagne d’avventura, dichiarando: “Fernanda urlava e ruggiva. Valeria non è buona”.

Antonella torna a parlare di Valeria Marini e Fernanda Lessa

Al termine della diretta della semifinale del Grande Fratello Vip, la concorrente, che prenderà parte all’ultima puntata poiché si trova ancora in gioco, è tornata ad attaccare due ex protagoniste del reality. Nello specifico Antonella Elia, mentre faceva colazione con gli altri compagni d’avventura, ha ricordato i litigi avuti con Valeria Marini e Fernanda Lessa.

La showgirl torinese ha approfittato di una chiacchierata con Patrick Ray Pugliese per fargli sapere che l’ex modella sudamericana urlava e ruggiva nella casa di Cinecittà. Non appena lo storico gieffino ha espresso il suo parere sulla soubrette del Bagaglino, non si è fatta attendere la replica di Antonella. L’ex valletta di Mike Bongiorno è sbottata e ha affermato: “La bontà è un’altra cosa. Paolo dice che io sono cattiva, ma la Marini non è buona”.

Per finire Patrick, pur avendo dato l’impressione di non condividere il parere della coinquilina, le ha detto di considerarla diretta e tagliente.

La Elia parla della scomparsa del padre: ‘Credo di aver avuto un sesto senso’

Antonella, che ha movimentato la quarta edizione del GF Vip scontrandosi con diversi concorrenti, ieri sera ha regalato delle nuove emozioni al pubblico dando delle delucidazioni sul suo passato.

Tutto è cominciato quando nel confessionale della casa più spiata d’Italia la showgirl torinese si è lasciata andare ai ricordi raccontando nuovamente i momenti difficili della sua vita, soprattutto la morte del padre. L’ex ragazza di Non è la Rai ha ribadito di essere rimasta orfana quando era ancora piccola, affrontando il decesso del genitore venuto a mancare a causa di un incidente stradale. I telespettatori hanno appreso che la gieffina si rifiutò di andare a Sanremo con suo padre e Paola, la sua "seconda mamma", per passare le vacanze di Pasqua con i nonni. A questo punto il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina più discussa del reality come mai si rifiutò di viaggiare con i suoi genitori.

Antonella si è spiegata meglio dichiarando: “Credo di aver avuto un sesto senso perché papà e mamma insistevano che andassi in vacanza a Pasqua con loro e io continuavo a dire di no. Ho voluto andare a tutti i costi dai nonni. Ricorderò per sempre l’ultimo sguardo che ho dato a mio padre”. Per concludere la Elia ha proseguito raccontando che la donna che le ha fatto da madre, quando rimase vedova, pensava che lei la odiasse per il fatto di essere sopravvissuta.