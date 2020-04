Nuovi importanti colpi di scena accadranno nella soap opera de Il Segreto. Gli spoiler, in onda dal 13 al 17 aprile in Spagna e tra otto mesi su Canale 5, rivelano che Lazaro Campuzano arriverà a Puente Viejo con intenzioni bellicose ai danni di Raimundo Ulloa, mentre Matias Castaneda cercherà di fare da paciere tra Emilia e Francisca Montenegro. Infine, Alicia Urrutia vincerà le elezioni politiche di Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni dal 13 al 17 aprile: l'arrivo di J.Pierre e Lazaro a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma da lunedì 13 a venerdì 17 aprile in Spagna, rivelano che Isabel rimarrà molto sorpresa quando ritroverà il suo grande amore J. Pierre. Qui, il nuovo arrivato confiderà all'amata di doversi nascondere per qualche tempo. La marchesa, a questo punto, deciderà di nasconderlo nel padiglione come aveva fatto con Francisca. Alicia, intanto, confesserà alla madre di non voler cedere alla paura, nonostante la sua candidatura potrebbe mettere a rischio la sua vita.

Un misterioso uomo, un certo Lazaro, invece, arriverà alla locanda alla ricerca di Francisca.

Matias cerca di rappacificare Emilia e Francisca

Pablo scoprirà di non essere il figlio legittimo di Ignacio ma di un marinaio, grazie ad una confessione della madre Maria Jesus. Il ragazzo abbraccerà Ignacio, ringraziandolo per averlo accolto in famiglia come un figlio. Matias, nel frattempo, cercherà di far riappacificare Francisca e Emilia, ma i suoi sforzi risulteranno vani.

Infine, Lazaro entrerà in casa della Montenegro con intenzioni bellicose, mentre Isabel cercherà di scoprire il motivo dell'arrivo di J. Pierre a Puente Viejo.Q uest'ultimo cercherà di depistare le domande dell'amata.

Pablo regala un anello a Carolina

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che Pablo sorprenderà Carolina con un anello ed un mazzo di fiori, giurandole amore eterno. La notizia della loro riappacificazione sarà celebrata con gioia da tutta la famiglia, tranne Marta, Ramon e la madre Donna Begona.

Emilia, intanto, farà ritorno a casa dopo aver passato del tempo con Raimundo. L'uomo, infatti, starà meglio dopo aver accusato delle convulsioni. Matias e Marcela, nel frattempo, commenteranno con Mauricio le prossime elezioni politiche di Puente Viejo.

La Montenegro salva Raimundo, Alicia sindaca

Lazaro si introdurrà a casa della matrona, dove avrà un incontro faccia a faccia con il vecchio locandiere. Fortunatamente, le intenzioni dello straniero saranno fermate dall'intervento della Montenegro. In seguito, l'uomo spiegherà di essere in cerca di vendetta per la morte del fratello Jeremias Campuzano.

La matrona, a questo punto, offrirà all'uomo di aiutarlo a trovare il responsabile, se acceterà di lavorare insieme a lei. Emilia, invece, confesserà al figlio e alla nuora di aver visto Raimundo battere le ciglia, tanto da averlo visto più vivo e con un altro luccichio negli occhi. Nel frattempo, a Puente Viejo si terranno le elezioni per eleggere il nuovo sindaco sotto gli occhi vigili di Mauricio ed il Capitano Huertas. Alla fine, Alicia riuscirà a diventare la nuova sindaca per lo sconcerto di Don Filiberto.