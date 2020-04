Dopo essere stata proclamata vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la modella Paola Di Benedetto è tornata ad essere attiva sui social. L’ex gieffina, oltre a manifestare il suo affetto a tutti coloro che l’hanno fatta trionfare nel reality, ha replicato alle critiche che le hanno rivolto di recente due sue ex coinquiline. L'ex madre natura di Ciao Darwin ai fan che le hanno chiesto se si è sentita offesa dalle considerazioni poco carine fatte da Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia sul suo fisico, ha risposto semplicemente che preferisce non commentare.

La vincitrice del GF Vip risponde alle critiche di Fernanda e Clizia

L’ultimo appuntamento serale del GF Vip andato in onda su Canale 5 mercoledì 8 aprile 2020 ha decretato il trionfo di Paola Di Benedetto, che ha scelto di devolvere l’intero montepremi vinto in beneficenza alla protezione civile. Una volta tornata alla normalità, l’ex madre natura di Ciao Darwin ha fatto una diretta su Instagram per poter ringraziare chi l'ha sostenuta, e parlare dell’esperienza vissuta nel reality. La modella vicentina come prima cosa ha fatto sapere ai suoi fan che è stato scioccante tornare alla realtà, e che le sembrava di essere in un film prima di mettere piede nello studio del programma.

A questo punto Paola ha espresso il proprio parere sulla recente polemica avvenuta sui social tra il suo fidanzato e Fernanda Lessa. Mentre la Di Benedetto si trovava ancora nella casa di Cinecittà, l’ex modella sudamericana e Clizia Incorvaia non si sono risparmiate di lanciare delle frecciatine agli ex coinquilini. L’influencer siciliana e la moglie di Luca Zocchi soprattutto hanno indignato il popolo del web, per aver paragonato Paola ad una pianta grassa, insinuando che si sia lasciata andare con il cibo gli ultimi giorni di permanenza nel reality.

Finalmente la 25enne arrivata sul podio per volere del pubblico ha replicato alle due ex gieffine, pronunciando le testuali parole: “Non penso ci sia troppo da commentare. Con loro mi sono divertita. Si vede che non dovevamo diventare migliore amiche”. Infine non è mancato l’ennesimo intervento di Federico Rossi, che ha invitato la propria amata a non nominare proprio Fernanda e Clizia perché non valgono niente.

E’ bene sottolineare però che quest'ultima e la Lessa dopo essere state prese di mira dal web hanno chiarito il significato delle loro affermazioni, sempre tramite i rispettivi profili social. La showgirl brasiliana ha fatto sapere che Paola ha un fisico pazzesco, e che è stato meglio che abbia preso un po’ di chili in più perché prima era troppo magra. L’ex moglie di Francesco Sarcina invece ha sottolineato di essere contenta che Fernanda abbia chiarito ciò che loro due intendevano, e ha concluso dicendo che quando faceva la modella c’erano tante ragazze che si ammalavano di anoressia.

Paola non è ancora pronta per sposare il fidanzato Federico Rossi

Intanto alla diretta su Instagram della vincitrice del Grande Fratello Vip si è inserito il fidanzato Federico Rossi, ed entrambi ci hanno tenuto a precisare di essere ancora distanti poiché si trovano con i propri familiari. Successivamente tantissimi utenti hanno chiesto alla coppia, se è in vista un probabile matrimonio. L’ex gieffina ha subito messo un freno alla richiesta dei suoi seguaci, sottolineando di non essere ancora pronta per sposarsi. Scendendo nel dettaglio, Paola Di Benedetto pur mostrandosi sempre più innamorata del cantante sulle ipotetiche nozze ha replicato alla seguente maniera: “Con calma ragazzi”.