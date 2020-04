Lidia Vella è tornata a puntare il dito contro Andrea Damante e Giulia De Lellis. Nella rubrica radiofonica di Radio Radio, l'influencer ha alluso al fatto che il deejay veronese non cambierà mai. Inoltre, la giovane ha ammesso di essere a conoscenza di alcune cose, che oggi non ha senso raccontare visto che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha perdonato il suo ex fidanzato.

Per chi non avesse seguito la vicenda, alle prime voci dei rumors in cui si parlava di un ritorno di fiamma dei 'Demellis', Lidia Vella era stata piuttosto dura nel suo giudizio.

L'opinionista di 'Non succederà più' aveva dichiarato di voler togliere il "segui" a Giulia De Lellis. Secondo la Vella non ha senso l'ennesima riappacificazione, soprattutto dopo l'uscita del libro 'Le corna stanno bene su tutto'.

Le ultime dichiarazioni di Lidia Vella

Lidia Vella attraverso la rubrica di Radio Radio dedicata alle storie d'amore dei personaggi famosi, è tornata a parlare del ritorno di fiamma dei 'Demellis'. L'ex gieffina siciliana ha esordito: "Andrea e Giulia vogliono mettere su famiglia insieme?

Non lo spero per Giulia".

La Vella poco dopo ha rincarato la dose: "Chi nasce tondo non muore quadrato". Quest'ultima affermazione, secondo molti ascoltatori è stata una chiara frecciatina indirizzata ad Andrea Damante.

Prima di concludere il suo pensiero Lidia Vella ha fatto una precisazione a tutte quelle persone che l'hanno criticata, accusandola di parlare a sproposito. La diretta interessata ha confessato che avrebbe potuto parlare del 'Dama già due anni fa.

Adesso che Giulia ha perdonato il 'Dama', però, non avrebbe più senso tirare fuori cose del passato. A questo punto in molti si stanno chiedendo, cosa sia accaduto tra Andrea e Lidia. Non è escluso che nel prossimo intervento radiofonico a 'Non succederà più', la diretta interessata non decida di fare chiarezza.

Andrea Damante conferma il ritorno di fiamma con Giulia

Andrea Damante ha rotto il silenzio sulla sua attuale situazione sentimentale.

L'ex tronista di Uomini e Donne nel corso di una diretta su Instagram con i comici Pio e Amedeo ha ammesso di essere tornato con Giulia De Lellis.

Incalzato da Pio su alcune domande ironiche, il diretto interessato ha dichiarato: "Alla mamma di Amedeo devi dire che Giulia e Andrea si sono sempre voluti bene". Durante la chiacchierata con il duo comico, Pio e Amedeo hanno tirato in ballo anche il pilota della MotoGp: "Noi abbiamo consigliato a tutte le ragazze che vogliono tornare con il proprio ex, di fidanzarsi prima con Andrea Iannone. Sei d'accordo?" Con un po' d'imbarazzo il deejay veronese ha replicato: "Per sfatare il mito ci potrebbe stare, bisogna vedere se Andrea è d'accordo".