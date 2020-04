Fabrizio Corona e Nina Moric sarebbero tornati ad essere una famiglia. La rivista di Gossip diretta da Roberto Alessi non avrebbe alcun dubbio, sul ritorno di fiamma dei due ex coniugi. Secondo Novella 2000, dopo anni di guerra i due avrebbe deciso di deporre l'ascia anche per il bene del figlio Carlos Maria.

Dagli ultimi movimenti sui social dell'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona ha passato il compleanno in compagnia della sua ex moglie e del figlio Carlos. Lo stesso Fabrizio, in un post pubblicato su Instagram, era tornato a parlare di 'famiglia'.

Nina Moric, invece, esce da una lunga relazione complicata con Luigi Favoloso. Come è ormai noto, i due ex fidanzati si sono più volte scontrati nel salotto di Live - Non è la D'Urso ed hanno minacciato di proseguire la querelle in tribunale.

Nina e Fabrizio sono tornati a chiamarsi 'marito' e 'moglie'

Il settimanale Novella 2000 è tornato a parlare della presunta reunion tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Secondo quanto riportato dal direttore Roberto Alessi, la modella croata sarebbe riuscita a ritrovare la serenità grazie al sostegno del suo ex marito.

I due da un paio di settimane a questa parte sarebbe anche tornati a definirsi 'marito' e 'moglie'. Ovviamente, i due ex coniugi a distanza di vent'anni sono cambiati: non sono più quei ragazzi 'belli e dannati' di una volta e sono maturati con il tempo. Proprio la loro 'crescita' potrebbe aver dato a entrambi una nuova consapevolezza. Inoltre Fabrizio e Nina, in occasione del compleanno dell'ex re dei paparazzi, si sono mostrati sui social pià vicini che mai.

Il noto settimanale di gossip non ha dubbi in proposito: "La famiglia Corona-Moric è tornata ad essere unita", si legge sulle pagine di Novella 2000. Se Fabrizio e Nina riusciranno a mantenere costanti i loro rapporti, questo potrebbe fare solo del bene al loro primogenito, Carlos Maria.

La modella croata abbandona Instagram

Nelle scorse ore Nina Moric ha pubblicato su Instagram un messaggio molto importante per i suoi fan.

La modella croata ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social network.

La mamma di Carlos Maria, in questo momento di quarantena forzata, ha deciso di non mostrare la sua vita privata: "Ragazzi ho deciso di allontanarmi da Instagram finché non finirà la quarantena". Poco dopo la modella ha riportato ai fan un saluto da parte del figlio e ha invitato tutti i suoi followers a pensare alla propria 'bellezza collaterale'. Nel messaggio la modella croata ha citato solamente Instagram, perché il profilo su Facebook nonostante sia attivo non viene gestito da lei in prima persona, ma dai suoi collaboratori.

Infine in una nuova Instagram Stories, l'ex moglie di Fabrizio Corona ha dichiarato di non avere alcuna paura dei giudizi della gente.