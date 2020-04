Una nuova puntata di Una vita attende i numerosissimi fan nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, dove Samuel farà il suo ritorno ad Acacias con la giovane e bellissima moglie Genoveva. La coppia si stabilirà nella vecchia casa di famiglia, mentre Carmen tornerà di nuovo al servizio dell'Alday. Quest'ultimo intanto, cercherà di riconciliarsi con Lucia la quale però, sembrerà non voler avere più nulla a che fare con l'uomo. Intanto nell'ex appartamento dei Palacios si sarà insediata la nuova famiglia dei Dominguez, la quale scoprirà ben presto che il vecchio proprietario si trova in carcere per omicidio.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva e Samuel arrivano ad Acacias

Grandi novità appassioneranno i telespettatori di Una Vita dopo il salto temporale di dieci anni dove, il ricco quartiere di Acacias, sarà radicalmente cambiato. Lucia si sarà sposata con Eduardo, un uomo malato e dispotico e sarà diventata madre del piccolo Mateo, un bambino che ora ha circa nove anni e mezzo. Ursula invece, sarà diventata istitutrice proprio del figlio di Lucia. Dalle anticipazioni sul prossimo episodio, i telespettatori faranno la conoscenza anche di Genoveva, la nuova e giovanissima moglie di Samuel Alday.

La coppia farà infatti ritorno nel quartiere e si stabilirà nella casa di famiglia degli Alday. Da quanto si apprende, Carmen tornerà al servizio di Samuel.

Samuel vuole chiedere perdono a Lucia nella prossima puntata di Una Vita

Mentre i fan di Una Vita cominceranno a familiarizzare con la nuova moglie di Samuel, quest'ultimo cercherà di riconciliarsi con Lucia dopo quanto accaduto dieci anni prima.

Per il momento nessuna traccia di Telmo che, come noto, prima del salto temporale, era stato accusato di aver derubato Lucia. Le anticipazioni su quanto in onda il prossimo 23 aprile, rivelano che, Samuel cercherà in tutti i modi di scusarsi con la Alvarado, ma la donna non vorrà sentire ragioni, ancora furiosa con l'uomo. Intanto nell'ex appartamento dei Palacios, si sarà insediata la famiglia Dominguez, formata dalla cantante Bellita e dal marito José.

La coppia verrà a sapere che, il precedente proprietario, è in carcere con l'accusa di omicidio. Nel frattempo, Antonito starà facendo di tutto per far uscire di prigione Ramon e, con il denaro ricavato dalla vendita dell'appartamento, avrà assunto i migliori avvocati della città. Intanto nel quartiere, crescerà la curiosità in merito alla giovane moglie di Samuel, Genoveva Salmeron.

Questo e molto altro nel prossimo episodio di Una Vita in onda nel pomeriggio del 23 aprile su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Si ricorda che su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già trasmesse.