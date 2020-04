Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè non stanno più insieme, ma sono rimasti in buoni rapporti. La prova arriva direttamente dall'influencer italo-americana attraverso un commento pubblicato su Instagram. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha speso delle parole d'affetto per il suo ex fidanzato che non sono passate inosservate al diretto interessato.

Come è ormai noto, la favola d'amore tra i due ex concorrenti de L'Isola dei Famosi è naufragata. Sebbene Jeremias e Soleil sembravano essere affiatatissimi, è arrivata la rottura definitiva.

I motivi dell'addio non sono mai stati rivelati, ma a quanto pare sembra che a dividerli non sia stato un tradimento da parte dell'argentino.

Il gesto di Soleil divide il web

In uno degli ultimi post il fratello di Cecila e Belen Rodriguez ha pubblicato una clip dove canta a squarciagola. Tra i vari commenti è apparso anche quello di Soleil Sorgè. La giovane ha scritto: "Meravglioso", contornato da qualche cuoricino. Le belle parole non sono passate inosservate agli occhi del diretto interessato, che a sua volta ha risposto: "Grazie", inserendo anche lui un cuoricino.

A questo punto è inevitabile pensare che i due si sono detti addio ma non in maniera dolorosa, altrimenti non sarebbe spiegabile l'elogio di Solei al suo ex fidanzato. Il commento dell'influencer italo-americana ha fatto sognare moltissimi fan del'ex coppia, che da sempre tifano in una reunion dei due.

Purtroppo però, come spesso accade, c'è anche chi non vede di buon occhio l'atteggiamento dell'ex coppia.

In particolare un hater ha accusato Jeremias di essere una sorta di 'latino lover'. Il commento dell'utente recita così: "Canta canta che ti passa la fissa per il s...o". Il diretto interessato, in modo ironico, ha prontamente replicato al follower: "Quella non mi passerà mai...Sempre di più".

Cecilia Rodriguez svela un retroscena sulla rottura tra il fratello Jere e l'influencer

Nei giorni scorsi Cecilia Rodriguez in un'intervista con il magazine 'Chi' ha svelato un retroscena inedito sulla fine della relazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè.

La fidanzata di Ignazio Moser in un certo senso aveva smentito categoricamente un tradimento da parte del fratello ai danni dell'influencer italo-americana: "Alla fine evidentemente avevano dei carratteri esplosivi ed hanno fatto pum". La giovane dunque, avrebbe lasciato intendere che i due ex naufraghi si sarebbero lasciati a causa delle numerose incompatibilità caratteriali.

Infine Cecilia Rodriguez, al contrario di quanto si potesse pensare, ha speso delle belle parole per la sua ex cognata. La modella aveva affermato che Soleil aveva molte qualità che le piaceva.