Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 3 a sabato 9 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. Infatti, la serie statunitense continuerà ad andare avanti in Italia, nonostante l'emergenza sanitaria in quanto le puntate sono andate molto prima in onda negli Stati Uniti. Invece, nel paese a stelle e strisce, le registrazioni dei nuovi episodi si sono fermate per il momento e stanno andando in onda le repliche.

Katie deciderà di non sposarsi con Bill

Nelle puntate della prossima settimana, Katie rivelerà a Brooke di aver rifiutato la proposta di matrimonio di Bill, però la donna non sarà a conoscenza che lo Spencer non ci sarà rimasto male per il suo rifiuto e non avrà perso tempo a sostituirla con Shauna. Intanto, Flo vorrà raccontare ad Hope la verità su Beth, ma Zoe glielo impedirà e la farà cadere a terra. Invece, la Logan chiederà a sua madre e Ridge di far entrare la Fulton alla Forrester Creations, visto e considerato che ormai fa parte della famiglia.

Ridge in un primo momento avrà qualche perplessità, però poi accoglierà la richiesta della ragazza.

Wyatt sarà geloso del rapporto di Sally e Thomas

Poco dopo, anche Shauna scoprirà che Flo vorrà rivelare che Beth è in vita, ma sia lei che Zoe, faranno di tutto per convincere la ragazza a non parlare, la miglior cosa sarà lasciare le cose così come stanno, per evitare che altre persone soffrano. Intanto, Wyatt Spencer sarà molto geloso quando vedrà Sally e Thomas molto vicini, nel mentre Amelia proverà a convincere Liam a lasciar perdere la Logan, per restare a Parigi con Steffy e le sue figlie.

Successivamente, Wyatt avrà una discussione con Sally, per la scena che ha visto, ma la donna allo stesso tempo gli rinfaccerà di non essere d'accordo che l'uomo abbia ripreso a frequentare la sua ex.

Shauna e Zoe convinceranno Flo a non dire la verità su Beth

Intanto, Flo si farà convincere dalle due donne e così le tre stringeranno un patto e, almeno per il momento, verrà tenuta nascosta la verità a Hope.

Poco dopo, la Fulton verrà accolta calorosamente alla Forrester Creations, da Brooke Logan, sua figlia e Ridge. Infatti, dopo aver scoperto che la ragazza è figlia di Storm Logan, è entrata a far parte a tutti gli effetti della famiglia. Allo stesso modo, anche Shauna verrà accettata con piacere nell'impresa.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi, per scoprire ulteriori novità sulle vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate in diretta televisiva su Canale 5, potrà tranquillamente recuperarle sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play.