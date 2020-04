La follia di Ursula non si fermerà nelle prossime puntate di Una Vita Acacias 38: le anticipazioni della soap opera svelano che la Dicenta se la prenderà con Augustina, l'unica a darle una mano quando Genoveva la inviterà ad andarsene di casa.

Ursula non solo farà finire in ospedale la povera donna, ma si adopererà per farle perdere la sanità mentale, giorno dopo giorno. Nel frattempo, Genoveva e Alfredo continueranno ad ingannare tutti i vicini, facendoli investire in una Banca che in realtà non esiste.

Una Vita, le nuove trame: la truffa dei Bryce

La nuova stagione di Acacias 38 sarà a dir poco esaltante. Alfredo capirà che Felipe e Ramon stanno indagando sulla reale affidabilità della Banca Americana e non perderà tempo per informare Genoveva. Intanto Bellita si infurierà con Felicia per via della scuola di danza che vorrebbe aprire.

I vicini crederanno alle false promesse di Genoveva ed Alfredo e, a dispetto dei consigli di Ramon, investiranno tutti i loro risparmi nella loro banca. La truffa causerà più vittime del previsto, se qualcuno non interverrà in tempo.

Un gradito ritorno ad Acacias 38

Continuando con le anticipazioni di Una vita, vedremo il ritorno di Milagros nel quartierino, dopo diversi anni passati in collegio. La bimba, che somiglierà incredibilmente a Trini, correrà da suo padre Ramon. Nonostante la gioia nel rivederla, il Palacios si sentirà in imbarazzo.

Genoveva invece penserà bene di sedurre Liberto per fare in modo che il matrimonio con Rosina vada in pezzi.

La Salmeron non ha ancora perdonato loro il fatto di non aver aiutato Samuel nel momento del bisogno.

Ursula fuori controllo nelle prossime puntate di Una Vita

La Dicenta continuerà a pressare psicologicamente Agustina, spingendola a non voler più vivere. La cameriera sarà così affranta da confessare a Fabiana di avere il desiderio di morire. Come se non bastasse, Ursula farà cadere rovinosamente Augustina a terra.

La domestica verrà portata in ospedale, dove i medici non avranno buone notizie sul suo stato di salute. Ursula, perfida come sempre, si fingerà preoccupata e starà al suo capezzale giorno e notte, così da non destare sospetti. Fabiana invece si sentirà in colpa per non aver protetto a dovere la sua amica.

Infine, le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche tempo, ci svelano che Servante farà una scoperta che lo lascerà senza parole. Camino inizierà a parlare nel sonno dopo essersi addormentata al ristorante e racconterà in maniera abbastanza confusa del suo amore nei confronti di un'altra donna.

Sarà l'inizio di una nuova storyline dagli esiti davvero imprevisti.