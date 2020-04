Importanti novità accadranno ad Una Vita nel corso delle puntate di inizio mese sui teleschermi italiani. Le trame in programma dal 3 all' 8 maggio su Canale 5, svelano che Bellita e Jose Dominguez faranno salti di gioia per l'arrivo della figlia Cinta ad Acacias 38. Telmo Martinez, invece, avrà un vivace scambio di opinioni con Eduardo Torralba, mentre Donna Susana criticherà il comportamento di Genoveva.

Una vita, anticipazioni 3-8 maggio: Bellita e Josè ritrovano la figlia Cinta

Le anticipazioni della soap opera 'Acacias 38', questo il suo titolo originale, incentrate sulle puntate trasmesse da domenica 3 a venerdì 8 maggio su Canale 5, svelano che Felipe accuserà Ramon di aver ucciso sua moglie davanti a Lolita e Antonito.

Proprio quest'ultimo farà a pugni con l'avvocato per difendere il nome del padre. Poi, l'Alvarez Hermoso chiederà a Felicia e Donna Susana di isolare il Palacios. Telmo, nel frattempo, non capirà il motivo per il quale Ursula non le abbia mai rivelato l'esistenza di Mateo durante la sua assenza dal quartiere. Per questo motivo, l'ex sacerdote chiederà delle spiegazioni convincenti alla sua ex perpetua, che finiranno per coinvolgere anche il terribile consorte di Lucia, un certo Eduardo. Bellita e Jose, nel frattempo, cominceranno a partecipare alla vita sociale, tanto da essere contentissimi quando riceveranno la visita della loro figlia Cinta.

Infine, i Dominguez faranno salti di gioia quando apprenderanno che quest'ultima ha deciso di rimanere ad Acacias 38 per alcuni giorni, visto che in collegio è scoppiata una strana epidemia influenzale.

Eduardo e Telmo si scontrano davanti a tutti

Stando agli spoiler di Una vita, in onda prossima settimana sul canale del Biscione, si evince che Lucia si dimostrerà pentita per non aver creduto alle parole di Telmo.

Nonostante questo, la Alvarado implorerà il suo ex fidanzato di starle lontano, visto che ha paura della gelosia di Eduardo. A tal proposito, Torralba e Martinez si scontreranno vivacemente in mezzo alla strada. In seguito, l'ex sacerdote incontrerà Samuel, che gli annuncerà di essersi sposato con Genoveva. Qui, l'Alday comunicherà al rivale di essere felice se accetta di diventare suo amico, in quanto non ha nessuna intenzione di rovinargli l'esistenza.

Cinta, nel frattempo, sembrerà nascondere qualcosa, tanto da far nutrire qualche dubbio ad Arantxa, mentre i genitori resteranno ancora all'oscuro di tutto.

Donna Susana e Felicia criticano Genoveva

Donna Susana e Felicia non condivideranno il comportamento di Genoveva, tanto da considerarla troppo libertina. Rosina e Liberto, invece, scopriranno che la cellula terroristica è stata annientata, così da poter riappropriarsi della vecchia identità. Tra l'altro, la Rubio sarà molto orgogliosa quando riceverà un'onorificenza dal casato reale. Infine, Samuel cercherà di trovare una soluzione, visto che è stanco dei pettegolezzi messi in giro sulla sua dolce consorte.