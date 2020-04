Dopo il successo di pubblico delle fiction al femminile 'Come una madre' e 'Bella da morire' Rai 1 punterà sulla serie 'Vivi e lascia vivere', in onda in prima serata da giovedì 23 aprile. Composta da dodici episodi trasmessi in sei appuntamenti settimanali, la fiction racconterà la storia di Laura Ruggero, una donna coraggiosa che si rialzerà dopo una tragedia familiare. Per riuscire ad andare avanti la protagonista, interpretata da Elena Sofia Ricci, si reinventerà sfruttando la passione e il talento per la cucina.

Il 23 aprile andranno in onda a partire dalle 21:25 i primi due episodi in cui il pubblico farà la conoscenza di Laura che tornerà da un misterioso viaggio e comunicherà ai figli la morte del padre. Dopo un'iniziale crollo nervoso la donna si impegnerà per creare una nuova attività lavorativa e nel frattempo rivedrà una vecchia conoscenza, l'affascinante e ambiguo Toni.

Prima puntata di 'Vivi e lascia vivere', spoiler: nel 1° episodio Laura annuncia ai figli la morte del padre

Il 23 aprile alle 21:25 Rai 1 trasmetterà la prima puntata di 'Vivi e lascia vivere'.

Andranno in onda i primi due episodi della serie. Secondo le anticipazioni rilasciate sul web la fiction inizierà con la protagonista Laura di rientro a Napoli da un viaggio alla ricerca del marito. La donna rivelerà ai figli che il loro padre è rimasto vittima di un incendio mentre si trovava a Tenerife sulla nave da crociera dove lavorava come musicista. La tragedia della morte di Renato (Antonio Gerardi) porterà Laura a sprofondare nello sconforto da cui ne uscirà grazie a Rosa (Bianca Nappi) e alla cognata Marilù (Iaia Forte).

Una volta risollevatasi dal crollo cercherà di riorganizzare la sua vita partendo dal talento culinario di cui è dotata. Intanto la figlia maggiore Giada (Silvia Mazzieri) si metterà alla ricerca di un lavoro e farà la conoscenza di Luciano.

Spoiler 1ª puntata: nel 2° episodio di 'Vivi e lascia vivere' Laura incontra una sua vecchia conoscenza

Nel secondo episodio di 'Vivi e lascia vivere', in onda stasera 23 aprile su Rai 1, la famiglia Ruggero cerca di tornare a vivere normalmente ma le conseguenze della perdita di Renato peseranno su tutti i componenti, prima su tutti Laura che dovrà riorganizzare la sua vita.

Dopo il momento dello sconforto la donna reagirà inventandosi un'attività di street food con l'aiuto di alcune amiche, donne in cerca di riscatto. Nel frattempo la Ruggero incontrerà inaspettatamente una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Toni, un amico che amministra un hotel e gestisce degli affari illeciti. Intanto la figlia maggiore Giada riuscirà ad ottenere il lavoro mentre Nina, la sorella più piccola, si metterà nei guai con le sue amiche introducendosi in una casa privata.