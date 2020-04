Dopo il successo di 'Come una madre' e 'Bella da morire' Rai1 trasmetterà una nuova fiction al femminile, 'Vivi e lascia vivere'. La serie, composta da dodici episodi, debutterà in prima serata giovedì 23 aprile e racconterà in sei puntate la vicenda di Laura Ruggero, una donna coraggiosa che ad un certo punto della sua vita perderà tutto e cercherà di reinventarsi. Nei panni della protagonista il pubblico ritroverà Elena Sofia Ricci che darà volto e anima ad un personaggio tenace e fragile allo stesso tempo, fortemente ispirato alla figura di Filomena Marturano.

La trama di 'Vivi e lascia vivere' mescola il family drama al genere mistery poichè Laura nasconde dei segreti che riguardano il suo passato. Stando alle dichiarazioni del regista Pappi Corsicato la serie sarà caratterizzata da alcuni colpi di scena che sorprenderanno il pubblico e riveleranno che nulla è come sembra.

Trama di 'Vivi e lascia vivere': Laura perde tutto ma si rialza creando un'impresa di street food

Laura Ruggero è la protagonista di 'Vivi e lascia vivere', una donna colpita all'improvviso da una tragedia che le sconvolge l'esistenza.

La sua, all'apparenza, è una famiglia come tante e come queste ha i suoi segreti, da lei abilmente nascosti, sposata con Renato da vent'anni e madre di tre ragazzi. La storia inizia quando Laura torna da un viaggio misterioso e informa i figli che il padre è morto a Tenerife in un incendio sulla nave da crociera dove lavorava come musicista. Le vicende partono dal mistero dietro la morte dell'uomo e proseguono con le conseguenze che porta nella vita di Laura e della sua famiglia.

La protagonista si trova a dover ricominciare da zero e inizia un nuovo lavoro sfruttando il suo talento di cuoca. Laura finisce per trasformare la passione in una vera e propria impresa al femminile di street food quando decide di unire le forze con altre donne insieme alle quali gira con un furgoncino per la città di Napoli vendendo sartù. La vita della donna però si complica quando riappare un suo vecchio amore, l'affascinante ma ambiguo Toni, implicato in affari sporchi e che può mettere in pericolo sia lei che la sua famiglia.

Nel cast di 'Vivi e lascia vivere' anche Massimo Ghini e Antonio Gerardi

'Vivi e lascia vivere' è una serie prodotta da Rai Fiction e Bibi Film Tv basata su sceneggiature e soggetti di Monica Rametta, Camilla Paternò, Marco Pettenello, Giulia Calenda e Valia Santella. Il cast della nuova serie di Rai1 è capeggiato da Elena Sofia Ricci che interpreta la protagonista Laura. Gli altri attori presenti nella fiction sono: Antonio Gerardi (il marito Renato), Massimo Ghini (l'ambiguo Toni), Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio (i figli Giada, Nina e Giovanni), Iaia Forte, Bianca Nappi, Teresa Saponangelo e Orsetta De Rossi (le amiche e colleghe Marilù, Rosa, Daniela e Lorenza).

Fanno inoltre parte del cast Riccardo Maria Manera, Matteo Oscar Giuggioli, Irene Casagrande, Riccardo Lombardo, Massimo Nicolini, Emma Quartullo, Cristina Donadio e Giulia Elettra Gorietti.