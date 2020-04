Giovedì 23 aprile andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della ficton "Vivi e lascia vivere", che vede protagonista l'attrice fiorentina Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero. Si tratta di una donna che non si abbatte nonostante tutti gli errori commessi e che da questi trae la forza per superare tutte le difficoltà che incontra nella vita. Nel cast della Serie TV presenti pure Massimo Ghini che interpreta Tony Romani (l'amore di un tempo), Antonio Girardi, il marito di Laura che vediamo morire in circostanze misteriose.

Una piccola curiosità è rappresentata dal fatto che a ricoprire il ruolo di Laura negli anni della gioventù è Emma Quartullo, figlia dell'attrice. La fiction è composta da 16 puntate, divise in 6 prime serate.

La trama del primo episodio

La serie tv "Vivi e lascia vivere", diretta da Pappi Cosicato, inizialmente doveva essere proiettata la domenica sera, in quanto facente parte di un ciclo le cui protagoniste erano donne forti, ma poi Rai 1 ha optato per la collocazione il giovedì sera. Laura Ruggero è una cuoca che lavora in una mensa a Napoli ed è coniugata da venti anni con Renato, che svolge il lavoro di musicista sulle navi da crociera.

I due sono genitori di Giada, Nina e Giovanni. Nel primo episodio si assiste a Laura che rientra a Napoli dopo un viaggio per informare i figli di una triste notizia che cambierà la loro vita per sempre: il loro padre Renato è morto in un incendio a Tenerife. La donna è disperata e il dolore è troppo forte da sopportare, ma riesce a risollevarsi grazie all'aiuto di Rosa e Marilù, cognata di Laura.

Intanto la primogenita Giada è alla ricerca di un lavoro e fa la conoscenza di Luciano.

Le anticipazioni sul secondo episodio e la replica su Raiplay

Secondo le Anticipazioni Tv, nel secondo episodio Laura cerca di reagire e di prendere in mano la sua vita, non arrendendosi alle difficoltà e con tutta la famiglia torna a sperare in un futuro diverso. Momento importante è l'incontro di Laura con Tony, un vecchio amico della donna che sembra cambiato e l'essersi imbattuto in lui è un qualcosa che diventa fondamentale per lei.

Intanto Giada, la figlia maggiore di Laura, ottiene il lavoro che desiderava. Nel frattempo la figlia minore Nina si mette nei guai quando decide di entrare con le amiche in una casa che credevano fosse disabitata. In base alle anticipazioni tv della prossima settimana notiamo come Laura, grazie all'aiuto di Tony, riesce nel tentativo di aprire l'attività di fast-food insieme alle sue amiche Marilù (Iaia Forte), Rosa (Bianca Nappi), Daniela (Teresa Saponangelo) e Lorenza (Orsetta De Rossi), ma non mancano gli imprevisti.

Per chi non potrà vedere su Rai 1 la prima puntata della fiction, ricordiamo che potrà seguirla in replica in streaming su Raiplay [VIDEO].