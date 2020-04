E' un Andrea Denver diverso dal solito quello che emerge dall'intervista realizzata da Fanpage.it, con il modello ad aver parlato della propria fidanzata americana Anna Wolf e in generale dell'esperienza avuta al Gf Vip lanciando però una frecciatina agli autori del programma: "Anna ha mandato due video che non sono stati trasmessi", decisione questa che lo stesso Denver non ha compreso mostrandosi in polemica con lo show con il garbo e l'educazione che l'hanno comunque sempre caratterizzato. L'ex gieffino ha parlato anche della foto che l'ha visto protagonista, insieme a Elisa De Panicis, mandata in onda dalla produzione nella giornata di San Valentino.

Andrea Denver: i video della fidanzata Anna Wolf

Andrea Denver ha voluto dunque rimarcare alcuni fatti avvenuti mentre era all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il modello ha raccontato che Anna, la sua fidanzata, ha inviato due video alla produzione del GF Vip che non sono mai stati trasmessi, il tutto senza una chiara motivazione. Denver ha sostenuto che la produzione avrebbe dovuto permettere ad Anna di raggiungerlo facendogli una sorpresa in studio come è avvenuto in passato per altri concorrenti.

Patrick ad esempio gli ha raccontato che nelle scorse edizioni gli autori si erano occupati di "far venire in Italia" la sua ex ragazza americana.

Il modello ha anche aggiunto che la Wolf si sarebbe trovata in Europa, in Germania per la precisione, fino al 10 febbraio e che quindi non sarebbe stato complesso farle raggiungere Roma, "sono cose che non controllo io", ha comunque precisato l'ex gieffino.

A dire il vero Andrea ha mostrato delusione anche per un'altro episodio: "In una puntata Alfonso Signorini ha detto che non sapevano che fossi fidanzato ma non è vero, lo sapevano già dal provino".

La foto di Elisa De Panicis

Andrea Denver ha anche commentato il fatto che, proprio il giorno di San Valentino, il Grande Fratello Vip gli abbia mostrato come sorpresa una foto con Elisa De Panicis. Il modello ha affermato che si trattava di una foto datata, che risaliva ai tempi in cui non stava ancora con Anna e che tra i due c'è sempre stata solo amicizia: la scelta della data in cui mostrare la foto poteva però lasciare presupporre che tra Andrea ed Elisa ci fosse di più, eventualità in merito alla quale Denver ha espresso un deciso rammarico: "Avrei dovuto arrabbiarmi in quella situazione, forse, ma non me la sono sentita di sparare a zero, Anna è sempre stata tranquilla, mi conosce molto bene.

Ma mi è spiaciuto il modo in cui la notizia è passata".