Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto che saranno trasmesse dal 25 al 30 maggio in prima visione assoluta su Canale 5. I colpi di scena, anche in questa ricca settimana di programmazione, non mancheranno e saranno sicuramente in grado di attirare l'attenzione dei numerosi spettatori. Occhi puntati su Marta, la quale dopo svariati tentativi riuscirà a convincere Rosa sul fatto che andare da Adolfo non sarà necessario per fargli cambiare idea.

Matias si sente in colpa

E alla fine Rosa finirà per accettare il 'consiglio' che le verrà dato da sua sorella anche se tale situazione la porterà a stare male, al punto che la ragazza cadrà in uno stato di depressione.

Allo stesso tempo, però, Marta penserà al fatto che da questo momento in poi deve tenere alla larga Adolfo e deve fare in modo che quest'ultimo arrivi a disprezzarla. Proprio per questo motivo, comincerà a studiare un nuovo piano diabolico per fare in modo che ciò accada.

Gli spoiler della prossima settimana di programmazione de Il Segreto fino al 30 maggio, inoltre, rivelano che in miniera durante uno scavo per una nuova vena, uno degli operai rimarrà gravemente ferito. Tale situazione finirà per creare di nuovo un malcontento generale tra i lavoratori, al punto che tornerà in auge la possibilità di ripartire con lo sciopero.

Nel frattempo Matias, pur essendo molto attratto da Alicia, si renderà conto di aver sbagliato nei confronti di Marcela e Camelia.

Intanto Marta riuscirà a mettere in atto il suo nuovo piano e così farà in modo di riuscire ad attirare Adolfo, facendolo arrivare al solito posto, dove poi lei si presenterà con Ramon. A quel punto scatterà il bacio con quest'ultimo, il tutto sotto gli occhi increduli di Adolfo.

Marta usa Ramon per far ingelosire Adolfo

Successivamente Marta proverà a spiegare a Ramon che in realtà lo ha soltanto 'usato', ma il ragazzo apparirà divertito e compiaciuto da questa situazione. Adolfo, invece, non la prenderà affatto bene: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto dal 25 maggio in poi rivelano che frequenterà una bisca per provare a dimenticare i suoi problemi d'amore.

Non contento, però, Adolfo si presenterà a casa di Marta per chiedere spiegazioni su quanto accaduto: a quel punto lei gli ribadisce che tra loro è finita. I due, però, non si accorgeranno che Rosa ha ascoltato di nascosto la loro conversazione e, quindi, adesso sa tutto. A quel punto Rosa deciderà di affrontare sua sorella Marta. Occhi puntati anche su donna Francisca, la quale uscirà dal padiglione senza preavviso e finirà per far preoccupare Antonita.