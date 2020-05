In questo periodo di emergenza sanitaria non è stata interrotta la messa in onda di Domenica In, a differenza di quanto è accaduto per le altre trasmissioni televisive. Mara Venier, dunque, ha continuato ad ospitare tantissimi personaggi televisivi, anche se solo virtualmente. Tra gli ospiti di oggi, domenica 24 maggio, Albano Carrisi. Durante l'ospitata, si sono toccati vari argomenti, tra cui il rapporto del cantante con Romina Power. Il Carrisi, però, non aveva molta voglia di parlare di questo tema. Per questo motivo, l'intervista viene interrotta bruscamente.

Albano viene intervistato e parla di mamma Jolanda

Qualche giorno fa, Albano ha compiuto 77 anni per questo Mara Venier ha voluto rendergli omaggio ospitandolo a Domenica In. Durante l'ospitata, la conduttrice mostra un video, in cui vengono ripercorse tutte le tappe più importanti della vita del cantante pugliese e anche un tributo per mamma Jolanda, scomparsa qualche mese fa. Al termine dei video, Albano, visibilmente commosso, parla di sua madre descrivendola come una donna saggia, altruista e pronta a dedicarsi agli altri.

Albano non vuole parlare di Romina

L'intervista prosegue parlando di una altra perdita, che ha segnato nel profondo Albano: quella di Detto Mariano. Il cantante lo ricorda con parole di affetto e di stima, rivelando che è stato proprio lui a suggerigli di sposare Romina Power.

Infatti, quando la Power si è accorta di essere incinta, Mariano consigliò ai due di convolare a nozze senza pensare troppo a quello che gli avrebbe riservato il futuro. A questo punto, il discorso si incentra sul rapporto tra Albano e Romina power. Il cantante, però, preferisce rimanere sul vago. Non si sbilancia su questo punto neanche quando Mara manda in onda un video, che ha abbracciato tutti i momenti più importanti della loro vita insieme.

A dare una svolta a questa intervista è proprio la Venier. Infatti, nei giorni scorsi, è stata proprio lei a chiedere a Romina un pensiero originale in occasione del compleanno del suo ex marito. La Power, a differenza di altri personaggi famosi, ha deciso di non girare un video-messaggio di auguri, ma ha inviato a Mara una lettera.

Quando la padrona di casa ha tentato di leggerla, Albano l'ha subito interrotta, perché non ha voluto mancare di rispetto a Loredana Lecciso. Precisa anche che la sua intenzione è quella di parlare esclusivamente di musica e non della sua vita privata. Così, la Venier decide non proseguire con la lettura della lettera, ma risponde al cantante, suggerendogli che questa potrebbe essere l'occasione giusta per spiegare bene come stanno le cose. Albano, però, rimane fermo sulla sua posizione: 'Non c'è molto altro da dire'.

Mara Venier, preso atto della risposta del cantante pugliese, decide di chiudere l'intervista e di salutarlo in maniera pacifica.