Dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate con la messa in onda di Bitter Sweet, Can Yaman è pronti a tornare su Canale 5 a partire dal mese di giugno con 'Erkenci Kus', una soap tv turca che lo vede protagonista insieme alla collega Demet Ozdemir che, secondo le indiscrezioni, sarebbe anche la sua fidanzata. L'arrivo della nuova Serie TV sugli schermi italiani non è ancora ufficializzata, ma dalle parole del doppiatore Daniele Giuliani pare che la messa in onda avverrà verso metà giugno, dopo il termine della stagione di Uomini e Donne.

Can torna sugli schermi italiani il prossimo giugno

Nonostante non vi siano ancora conferme ufficiali, pare che l'attore Can Yaman sia in procinto di tornare sugli schermi di Canale 5 dal prossimo giugno, con la soap tv turca 'Erkenci Kus'. A suffragio delle indiscrezioni circolanti già da qualche tempo le parole del doppiatore italiano di Can Yaman, Daniele Giuliani, il quale sul sito NewsCimena ha rivelato di aver già iniziato il doppiaggio del personaggio, che i fan potranno ammirare verso metà giugno. Dopo la pausa legata all'emergenza sanitaria, solo in questi ultimi giorni è stato possibile dare il via al doppiaggio e, dalle parole di Giuliani, si evince come il tutto stia procedendo velocemente per dare la possibilità di terminare il lavoro entro inizio estate.

'Erkenci Kus', la nuova soap tv turca con protagonista Can Yaman

L'attesa per rivedere Can Yaman sugli schermi di Canale 5 sta dunque per finire. Dalle notizie che giungono dalla Turchia e relative ad 'Erkenci Kus', si viene a sapere che l'attore interpreterà il ruolo del pubblicitario Can Divit, che vivrà una tormentata storia d'amore con Sanem Aydyn, una giovane che sogna di diventare scrittrice (interpretata da Demet Ozdemir).

Quest'ultima, stando alle indiscrezioni, sembra essere anche la fidanzata proprio di Can Yaman fuori dal set, anche se la notizia non è mai stata confermata dai diretti interessati. La soap tv si compone di 51 puntate della durata di circa due ore ciascuna. Al momento, non è dato sapere se la serie turca prenderà il posto lasciato libero da Uomini e Donne o se verrà trasmessa in una diversa fascia oraria.

Sempre dalle indiscrezioni circolanti in rete, pare che in Italia la soap andrà in onda con il nome di DayDreamer. Amore e suspense, saranno gli ingredienti del nuovo lavoro di Can Yaman, pronto a tenere compagnia ai telespettatori in questa estate 2020.

Il successo di Can Yaman in Italia grazie a 'Bitter sweet'

Classe 1989, Can Yaman è figlio di un avvocato e di una professoressa di lettere separatisi quando lui aveva cinque anni. Nel 2012, l'attore si è laureato in giurisprudenza con l'intenzione di seguire le orme del padre diventando un avvocato fiscalista. Per caso, Can ha iniziato a frequentare dei corsi di dizione, avvicinandosi così al mondo della recitazione. Grazie anche al supporto e all'incoraggiamento di alcuni amici, ha poi deciso di lasciare il suo lavoro di avvocato per diventare attore.

Il grande successo è arrivato con il ruolo di Ferit Aslan in 'Bitter Sweet ingredienti d'amore' e che lo ha consacrato come star internazionale.