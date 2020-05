Finalmente sul web è arrivata la notizia che tutti i telespettatori della fortunata soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, speravano di leggere. L’attore Can Yaman presto potrebbe tornare sul piccolo schermo italiano, come protagonista della Serie TV turca intitolata ‘Erkenci Kuş (Daydreamer)’ e prodotta da Gold Film per la rete Star TV. Nonostante attualmente non sia arrivata nessuna conferma ufficiale da parte di Mediaset, nel portale ‘NewsCinema’ Daniele Giuliani ha fatto sapere che doppierà di nuovo l’ex interprete di Ferit Aslan. Il dialoghista italiano ha dichiarato in anteprima che i fan potranno seguire la nuova fiction a breve, precisamente a partire da metà giugno 2020.

La telenovela racconterà la travagliata storia d’amore tra il fotografo di fama internazionale Can Divit, e Sanem Aydın (Demet Özdemir) una ragazza che sogna di diventare scrittrice.

Daniele Giuliani rivela che la soap ‘Erkenci Kuş’ debutterà (forse) in Italia a metà giugno

Dopo il grande successo della soap ‘Bitter Sweet - Ingredienti d’amore’, l’ammiraglia Mediaset ha acquistato un altro prodotto turco per la felicità dei fan. Ancora una volta, ad appassionare il pubblico italiano sarà l’attore Can Yaman. Dopo numerose indiscrezioni e smentite, sembra sia stato confermato il debutto su Canale 5 della serie tv ‘Erkenci Kuş’ che in italiano significa Uccello del Mattino. Attualmente però i dirigenti del Biscione non si sono ancora espressi, su quale sarà la programmazione del nuovo sceneggiato che in Turchia ha ottenuto parecchio riscontro.

A quanto pare Can tornerà a far sognare tutte le sue seguaci il mese prossimo, al posto di Uomini e Donne. A tal proposito si è espresso Daniele Giuliani, il doppiatore dell’attore turco pronunciando le seguenti parole a ‘NewsCinema’: “Potranno gustarsi la storia a breve. Se non erro già a metà giugno comincerà la messa in onda.

Stiamo lavorando mattina, pomeriggio, sera, tutti i giorni, pur di garantire la possibilità che il programma vada in onda”.

La trama della nuova serie tv turca con Can Yaman

Can Yaman nella fiction ‘Erkenci Kuş’ riveste il ruolo di un famoso fotografo amante della natura, e figlio di Aziz, il proprietario di una nota compagnia pubblicitaria ad Istanbul.

L’anziano uomo dopo aver deciso di andare in pensione affiderà la gestione della sua agenzia ai figli Emre e Can Divit. Quest’ultimo farà la conoscenza di una giovane ragazza chiamata Sanem Aydin (Demet Özdemir) proveniente da un umile quartiere della città, e assunta da poco nell’azienda della sua famiglia. I due protagonisti si innamoreranno, ma purtroppo per poter stare insieme dovranno affrontare parecchi ostacoli. L’ex interprete di Ferit Aslan nel corso di un’intervista ha anticipato di aver subito una vera e propria trasformazione, non solo fisicamente, per rivestire il ruolo del talentuoso pubblicitario. I telespettatori infatti rivedranno il loro beniamino con una folta barba e i capelli lungi.

Del cast della soap fanno parte anche l’attrice Öznur Serçeler che in ‘Bitter Sweet’ era la simpatica Fatos, rivestirà i panni di Leyla una dipendente della società Divit e sorella di Sanem. Infine al momento non è ancora possibile sapere se la prima e unica stagione della soap sarà composta da 51 episodi dalla durata di 120 minuti ciascuno, come nella versione originale.