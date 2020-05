Chiara Nasti, nella serata di sabato 16 maggio, ha preoccupato i suoi follower per una storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L'influencer napoletana ha fotografato il suo braccio con una flebo attaccata, ma non si è trattato di niente di grave: la giovane ha avuto un calo di pressione.

Chiara Nasti con una flebo al braccio

Chiara Nasti è spesso al centro del gossip, soprattutto per gli scatti che l'ex protagonista dell'Isola dei Famosi pubblica sui social. Tuttavia, nelle ultime ore, un'immagine apparsa nelle sue storie Instagram ha destato preoccupazione fra i fan. La Nasti si è fotografata sdraiata in un letto, probabilmente in un pronto soccorso, con una flebo sul braccio.

Qualche ora dopo, Chiara è apparsa a casa con un'amica e ha rassicurato i follower sulle sue condizioni di salute, affermando che si è trattato solo di un calo di pressione e di stare bene.

Le condizioni di salute di Chiara Nasti

La ventiduenne napoletana ha avuto un malore improvviso e qualche ora dopo ha detto ai fan preoccupati: "Raga, sto bene". Chiara Nasti ha avuto solo un calo di pressione, ma non è la prima volta che la popolare influencer ha questi problemi. La scorsa estate, infatti, Chiara Nasti aveva avuto un simile malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna con il suo compagno. Anche in quell'occasione, Chiara aveva dovuto far ricorso alle cure dei medici e l'episodio era stato catalogato come un abbassamento della pressione arteriosa.

Le polemiche su Chiara Nasti

Chiara Nasti è spesso al centro di numerose polemiche per via di alcune sue esternazioni sui social. Qualche settimana fa, ad esempio, insieme al suo amico e influencer Iconize, aveva voluto dare la disponibilità per insultare telefonicamente (in modo anonimo) gli ex fidanzati dei followers.

A causa di questa proposta, i due ragazzi sono stati criticati dal pubblico, al punto che hanno dovuto evitare di chiamare su richiesta gli ex.

Recentemente Chiara Nasti ha litigato con Aurora Ramazzotti sui social e le due si sono scambiate frecciatine nei commenti in seguito a un post provocatorio dell'influencer napoletana.

Il mese scorso, infatti, l'influencer, che su Instagram conta un milione e 700.000 followers, aveva pubblicato uno scatto che la ritraeva in un'automobile di lusso, corredata dalla seguente didascalia: "Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell'armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa". In quell'occasione molti utenti dei social non avevano gradito l'esternazione di Chiara, al punto da commentarla negativamente: tra questi, per l'appunto, anche la stessa Aurora.