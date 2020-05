Daydreamer - Le ali del Sogno andrà in onda su Canale 5 nel mese di giugno. La soap opera turca con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir racconta la storia d'amore tra Can, un fotografo in giro per il mondo e poco incline alle convenzioni sociali e Sanem, una promettente scrittrice che spesso sogna ad occhi aperti. Le anticipazioni riguardanti le prime puntate rivelano che i due protagonisti si scambieranno un dolce bacio, anche se si tratterà di un equivoco.

Ebbene sì, il conturbante fotografo scambierà Sanem per la sua fidanzata Polen. Can però non si accorgerà di nulla, visto che il tutto avverrà in una stanza al buio.

Successivamente, Can incontrerà suo padre che, in seguito ad una inaspettata notizia sul suo stato di salute, gli chiederà di amministrare l'azienda. Inizia il sogno.

DayDreamer - Le ali del sogno, anticipazioni: l'inizio della favola di Can e Sanem

Il protagonista della soap opera turca in onda su Canale 5 questa estate sarà Can, un fotografo in giro per il mondo, uno spirito libero poco avvezzo alla vita mondana e convenzionale del padre Aziz, dirigente di un'importante azienda. Tuttavia, si troverà a gestire l'impresa di famiglia in seguito ad una circostanza spiacevole.

Le strade di Can e Sanem si incroceranno nella serata dedicata all'anniversario della fondazione dell'azienda di Aziz. Stando alle anticipazioni di DayDreamer, Sanem entrerà per sbaglio in una stanza completamente buia, dove si troverà Can.

Credendo che la giovane sia la sua fidanzata Polen, non esiterà a darle un bacio. Sanem, stordita ed emozionata, scapperà poi a gambe levate.

Una triste notizia

Nelle puntate di DayDreamer prossimamente in onda su Canale 5, Aziz confesserà a Can di aver scoperto che una talpa sta passando preziose informazioni aziendale ad Aylin, ora in affari dopo aver lavorato nella loro attività.

Il magnate dovrà partire per un lungo viaggio e pregherà Can di curare gli affari di famiglia.

In un primo momento Can rifiuterà, ma sarà costretto a cambiare idea quando il medico, presente alla festa, gli comunicherà che suo padre ha una grave patologia. L'arrivo di Can metterà in crisi il fratello Emre, che sembra avere parecchie cose da nascondere.

Si scoprirà infatti che il ragazzo è molto amico della ''talpa'' presente in azienda.

Can Yaman è Can Divit in Daydreamer - Le ali del Sogno

L'affascinante attore turco Can Yaman, noto in Italia per aver interpretato Ferit in Bitter Sweet darà il volto a Can Divit in DayDreamer, in onda a giugno su Canale 5. Accanto a lui ci sarà Sanem (Demet Ozdemir) che, stando ad indiscrezioni, sembra sia la sua fidanzata anche nella vita reale. Yaman reciterà anche in Mr.False, una telenovela con Ozge Gurel.