Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un lussuoso hotel immerso nella campagna bavarese. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 25 al 29 maggio 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla dichiarazione d'amore che Franzi farà a Tim, sui problemi psichici di Michael e sulla riappacificazione fra Valentina e Robert.

Henry invita Jessica a un pic-nic, ma lei declina

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Franzi si renderà conto che il frutteto della sua famiglia è ormai in rovina a causa di un diserbante molto velenoso.

Quello che ignorerà la giovane è che l'autore del misfatto è proprio il ragazzo di cui è innamorata perdutamente. Nel frattempo, Robert deciderà di accantonare l'orgoglio e si riappacificherà con la figlia Valentina. Dopo aver preparato un pic-nic a cui Jessica si rifiuterà di partecipare, Henry deciderà di raggiungere la fidanzata da Bela, dove lei afferma di doversi recare per allenarsi per la gara di ballo. Non sentendosi minimamente in colpa per aver avvelenato il campo di Franzi, Tim si recherà nuovamente da lei per rinnovarle la sua offerta per il terreno. Sarà proprio in quel momento che Franzi riceverà una telefonata dall'ospedale in cui verrà informata che la zia Margit ha avuto un malore e rischia di perdere la vita.

Tim capisce di amare Franzi

Annabelle chiederà al dottor Borg di sottoporla a una seduta di ipnosi per tentare di mettere ko il suo carceriere. Dopo aver scoperto che è stata Lucy a trovare i soldi nel bosco, Christoph deciderà di licenziarla per poi chiederle di restituire il denaro mancante per evitare una denuncia alla polizia.

Grazie a Werner, Franzi inizierà a capire che Tim potrebbe essere l'autore dell'avvelenamento del suo terreno. Nel frattempo, il giovane inizierà a sentirsi in colpa per aver causato involontariamente il malore della zia della sua amica. Henry comunicherà a Jessica di aver ricevuto un'importante offerta di lavoro, mentre Robert deciderà di costruire da solo una culla per festeggiare l'arrivo del figlioletto.

Più tardi, Werner ordinerà a Linda e Andrè di preparare insieme una torta in modo che i due si decidano ad ammettere di essere innamorati l'uno dell'altro. Robert sorprenderà Michael a dormire nel suo laboratorio per poi aiutarlo a superare al suo risveglio un attacco di tremore. Nel frattempo, Franzi troverà il coraggio di confessare il suo amore a Tim per poi baciarlo appassionatamente. Il giovane risponderà con ardore al bacio ma poi fuggirà subito dopo. Giunto al Furstenhof, Tim si renderà conto di ricambiare i sentimenti di Franzi e si confiderà con Paul.