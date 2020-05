Giulia D'Urso ha deciso di trascorrere un po' di tempo con i fan di Instagram, rispondendo ad alcune domande, anche inerenti Uomini e donne e il trono di Giovanna Abate. Nel caso specifico, un utente le ha chiesto di spiegare per quale motivo non commenti mai il trono della sua ex rivale. La D'Urso, senza girarci troppo attorno, ha detto di preferire non esprimersi sulla vicenda perché qualsiasi cosa faccia a riguardo si rivela sbagliata. Molte volte, in passato, è stata infatti criticata per i suoi giudizi in merito al percorso della romana e per tale ragione ha scelto di adottare una strategia differente.

I fan di Giulia D'Urso hanno inondato il suo profilo Instagram di domande inerenti la sua vita, la sua storia con Giulio e anche la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Specie per quanto riguarda quest'ultimo argomento, l'ex corteggiatrice è stata molto diretta nel fare un chiarimento doveroso. In particolar modo, una fan le ha chiesto di svelare per quale motivo non risponda mai quando le vengono poste delle domande su Giovanna. Giulia, allora, ha ammesso di non volerne parlare onde evitare di dare luogo a polemiche insensate e ingiustificate. La ragazza ha esordito dicendo: "Non è per cattiveria, ma evito l'argomento perché ogni volta che mi espongo c'è sempre qualcuno che fraintende".

La D'Urso e le polemiche del web

Nel corso del botta e risposta presente tra le Instagram Stories della compagna di Giulio Raselli, la protagonista ha ammesso di guardare il trono dell'ex corteggiatrice di Giulio Raselli e di non avere assolutamente nulla contro di lei. Tuttavia, è dell'idea che se dicesse qualcosa di positivo la gente potrebbe credere che stia facendo del finto buonismo.

Se, invece, commentasse in modo negativo qualche situazione inerente l'Abate, i suoi fan potrebbero insorgere accusando Giulia di essere solo invidiosa e cattiva. Pertanto, onde evitare di porsi in situazioni sgradevoli, la ragazza preferisce non menzionare la tronista.

Le altre risposte dell'ex corteggiatrice

Oltre a rispondere a questa domanda su Giovanna, Giulia D'Urso ha parlato anche di altro nel corso del botta e risposta con i fan. L'attenzione, infatti, si è spostata sui diversi tatuaggi e piercing che la D'Urso ha sul suo corpo. Molti utenti si sono incuriositi di sapere quale fosse il significato di alcuni disegni che la fanciulla ha voluto imprimere sulla sua pelle. Altri, invece, si sono chiesti se avesse provato dolore nel fare dei piercing e se fosse d'accordo su quello all'ombelico. A questo punto, Giulia ha preso la palla al balzo per raccontare che quando aveva 15 o 16 anni era propensa a farlo, ma alla fine ha cambiato idea.