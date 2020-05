Ieri mercoledì 20 maggio 2020 in Spagna si è abbassato il sipario sulla soap opera de Il Segreto. Le trame svelano che tutti i personaggi usciranno di scena, in modo piuttosto tragico. Un finale, che non ha incontrato i favori dei telespettatori, rimasti delusi dalla conclusione dell'opera, che non ha svelato il mistero intorno a Pepa Balmes, mentre Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa hanno deciso di amarsi per l'eternità. Il gran finale dello sceneggiato ha decretato il decesso della matrona e del vecchio locandiere.

Il Segreto: lieto fine per Marta e Adolfo, Rosa e Donna Begona in sanatorio

Il gran finale della soap opera, andato in onda ieri 20 maggio in Spagna, ha visto l'uscita di scena di molti personaggi tra cui Francisca e Raimundo. Inoltre il regista ha dato spazio al triangolo amoroso formato da Rosa, Marta e Adolfo. Alla fine, la secondogenita di Ignacio ha dovuto ammettere di aver incolpato il Del Los Vivos dell'omicidio di Ramon, compiuto invece dalla madre Donna Begona. Poi, la Solozabal ha ammesso di essersi fatta sposare dal figlio di Isabel con l'inganno. In questo frangente, i telespettatori hanno scoperto che la ragazza non aspetta nessun bambino. Per questo motivo, il padre ha dovuto prendere una drastica decisione sul futuro della madre e della figlia.

Ignacio, infatti, ha deciso di spedirle in un manicomio per sottoporle ad alcuni cicli di terapia. Ma alla partenza delle due donne non sono mancati i colpi di scena. Rosa ha tentato di uccidere Carolina, puntandole un coltello alla gola. Fortunatamente, il padre ha evitato una tragedia. Adolfo e Marta hanno invece deciso di fuggire da Puente Viejo fino alla conclusione delle indagini sulla morte di Ramon.

Ritorno di fiamma tra Ignacio e Isabel, Francisca e Raimundo muoiono con Puente Viejo

Le anticipazioni sul finale di stagione de Il Segreto, in onda tra circa otto mesi su Canale 5, rivelano che non sono mancati altri colpi di scena. A tal proposito, gli autori hanno chiuso in modo forse troppo frettoloso la vicenda legata al presunto ritorno di fiamma tra Ignacio e Isabel.

La marchesa, infatti, ha deciso di aprire il cuore all'imprenditore, dopo aver capito che il suo amante francese si era macchiato le mani dell'omicidio di Simon e il capomastro Inigo Maqueda. Per questo motivo, la madre di Tomas ha chiesto al Solozabal una seconda chance.

Ma ecco arrivare il gran finale, che ha lasciato attoniti tutti i telespettatori spagnoli. Don Filiberto, in preda a rimorsi di coscienza per aver aiutato gli Arcangeli capeggiati da Francisca, ha deciso di appiccare il fuoco a tutte le abitazioni di Puente Viejo. A tal proposito, Francisca e Raimundo, come molti altri, periranno nel rogo appiccato dalla figura religiosa. Alla fine, la Montenegro e l'Ulloa si sono affidati alla giustizia divina, consapevoli che nessuno ormai potrà più dividerli.

Inoltre, c'è stato un grande rammarico per la mancata spiegazione del mistero legato al parto tragico di Pepa in occasione della nascita di Bosco. La soap opera si è conclusa con una carrellata degli antagonisti della matrona, che in questa occasione è stata la voce narrata di questo imperdibile appuntamento che ha chiuso definitivamente i battenti dopo oltre 9 anni di successi.