Nuove ed emozionanti puntate de Il Segreto attendono i fan nella settimana che va dal 18 al 23 maggio prossimi, dove tra Marcela e Matias il clima sarà sempre più teso. La donna infatti, verrà a conoscenza della relazione extraconiugale del marito con Alicia anche se il diretto interessato negherà. Novità anche in casa Solozobal, dove Ignacio deciderà di fare ritorno a Bilbao con tutta la famiglia. Le figlie però non vorranno lasciare Puente Viejo e proprio Marta, in occasione di un incontro con Adolfo per consegnargli una lettera di Rosa, lo bacerà.

Anticipazioni Il segreto: Adolfo tra Rosa e Marta

Dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il segreto, emergerà il sentimento sempre più crescente di Marta nei confronti di Adolfo. Per non cadere in tentazione, la ragazza dirà alla sorella Rosa che non gli porterà più le sue lettere. Carolina intanto, vorrà raggiungere Pablo al presidio militare per riportarlo a Puente Viejo. Dolores invece, comincerà a vendere sigarette, anche se non avrà i permessi necessari per farlo. Adolfo, venuto a sapere che Marta si rifiuta di incontrarlo, non riuscirà a lavorare. Marta intanto, si confiderà con Manuela parlandole del suo avvicinamento al 'marchesino' e studierà un piano per allontanarlo da Rosa.

Spoiler Il segreto: Marcela viene a sapere che Matias la tradisce con Alicia, lui nega

Ramon farà ritorno a Puente Viejo e annuncerà a don Ignacio il buon esito della rendicontazione. Il Solozobal quindi, potrà fare ritorno a Bilbao. Le figlie però, non ne vorranno sapere di lasciare Puente Viejo e si scontreranno con il padre.

In paese intanto, cominceranno a girare le voci su una presunta relazione extraconiugale di Matias con Alicia. Nonostante le chiacchiere, Marcela si rifiuterà di credere che il marito la stia tradendo. Per tale motivo, la locandiera chiederà direttamente spiegazioni all'uomo il quale negherà. Raimundo, tornato in paese, si accorgerà dei problemi coniugali dei due giovani Castaneda e cercherà di spronare Matias a raccontargli cosa sta succedendo con la moglie.

Doloroes, nonostante gli avvertimenti di Mauricio, continuerà la sua vendita di sigarette, incurante delle multe in cui potrebbe incorrere.

Il segreto, spoiler al 23 maggio: Marcela e Matias in crisi, Marta e Adolfo si baciano

Dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il segreto, si verrà a sapere che Raimundo metterà con le spalle al muro Matias, dicendogli di essere a conoscenza del fatto che abbia un'amante. Adolfo invece, verrà a sapere che la famiglia Solozobal è prossima al trasferimento a Bilbao e vorrà recarsi alla Villa. Matias nel frattempo si assenterà per qualche giorno da Puente Viejo per svolgere un incarico assegnatogli dai rivoltosi, facendo infuriare ancor di più Marcela. Quest'ultima, si ritroverà faccia a faccia con Alicia e le intimerà di stare lontana da suo marito.

Rosa invece, implorerà Marta di consegnare una lettera ad Adolfo. Nonostante le reticenze iniziali, la giovane asseconderà la richiesta della sorella e incontrerà l'uomo. Tra i due scatterà un bacio, in seguito al quale proprio il De Los Visos capirà che è Marta e non Rosa la donna di cui è innamorato.