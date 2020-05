La soap Il Segreto continua la sua programmazione giornaliera alle 16:10 su Canale 5. Le puntate in onda nella settimana dal 18 al 23 maggio saranno caratterizzate da intrighi e risvolti sentimentali che coinvolgeranno le famiglie Solozàbal e De Los Visos, in particolare i giovani Adolfo, Rosa e Marta. Le anticipazioni rivelano che la figlia maggiore di Don Ignacio, dopo un incontro avuto con Adolfo dirà a Rosa di non voler più consegnare al giovane le lettere della sorella. Nel frattempo il patriarca Solozàbal deciderà di tornare a Bilbao, ma le figlie non reagiranno bene alla notizia. Dopo aver rifiutato più volte di rivedere Adolfo, Marta acconsentirà per consegnargli un messaggio di Rosa ma i due finiscono per baciarsi.

Trame Il Segreto, puntate in onda in Italia dal 18 al 23 maggio

Nelle puntate italiane de Il Segreto in onda da lunedì 18 a domenica 23 maggio 2020 la situazione tra Marta, Adolfo e Rosa si complicherà. Sarà infatti ancora più evidente la nascita di un triangolo amoroso che coinvolgerà le due sorelle Solozàbal e il figlio della marchesa De Los Visos. Le anticipazioni sulle trame rivelano che la figlia maggiore di Don Ignacio, dopo un avvicinamento con Adolfo, rimarrà turbata dall'esito dell'incontro e comunicherà a Rosa di non voler più fare la sua messaggera. Adolfo non reagirà bene ai continui rifiuti di Marta e non riuscirà a lavorare come dovrebbe. Intanto Ramòn arriverà in città e riferirà a Don Ignacio il buon esito della rendicontazione che gli permetterà di tornare a Bilbao.

Il patriarca Solozàbal vorrà informare personalmente le sue figlie, ma la notizia della partenza scatenerà una reazione inaspettata: le tre ragazze si rifiuteranno di partire. Nonostante le proteste, Ignacio proseguirà nei preparativi per il trasferimento a Bilbao e manderà Urrutia a La Habana per comunicare alla marchesa l'imminente partenza.

Nel frattempo Rosa riuscirà a convincere Marta a consegnare un'ultima lettera ad Adolfo e all'incontro i due giovani finiranno per baciarsi.

Puntate italiane de Il Segreto dal 18 al 23 maggio: trame

Al centro delle puntate de Il Segreto trasmesse in Italia dal 18 al 23 maggio 2020 ci saranno sia le vicende che hanno come protagonisti i Solozàbal e i De Los Visos sia le trame che coinvolgono i volti storici della soap.

Stando alle anticipazioni pubblicate in rete, Carolina sarà più che mai decisa a recarsi al presidio militare per riportare Pablo a casa e confiderà ad Encarnacion di essere innamorata del ragazzo. Intanto a Puente Viejo inizieranno a girare voci sulla relazione tra Matias e Alicia, e Marcela chiederà al marito se è vero ciò che si dice in paese. Il giovane negherà e intanto si preparerà a portare a termine un compito affidatogli dagli operai in rivolta. Mentre Matìas si troverà in viaggio per trasportare delle armi, Alicia andrà a cercarlo alla locanda. Marcela si infurierà e le intimerà di allontanarsi dal marito.

Nel frattempo Dolores inizierà a vendere sigarette senza averne la licenza e ciò potrebbe procurarle una multa.

Nonostante gli avvertimenti di Mauricio la donna proseguirà nel commercio illegale, ma verrà scoperta da Huertas quando Onesimo cercherà di vendere le sigarette al capitano. Intanto, Ramòn proporrà ad Ignacio di acquistare la miniera di Isabel mentre offrirà ad Urrutia il posto del Solozàbal. La marchesa De Los Visos, nel frattempo, continuerà ad acquistare terreni per conto di Francisca ma mentirà sul reale costo.