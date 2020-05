Due ex concorrenti indiscussi della quarta edizione del GF Vip, sono ancora al centro del gossip. I personaggi in questione sono Serena Enardu e Pago Settembre, che hanno ritrovato la serenità perduta proprio nella casa di Cinecittà. Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio 2020, l’influencer sarda ha fatto rimanere i suoi fan senza parole. L’ex tronista ha annunciato la fine della sua storia d’amore con il cantante, scrivendo un lungo post sul suo profilo Instagram. A quanto pare, a far entrare in crisi i due ex gieffini sarebbero state ancora le incomprensioni scaturite a seguito della loro partecipazione a ‘Temptation Island’.

A detta della 43enne, l’ex marito di Miriana Trevisan non avrebbe messo del tutto una pietra sopra a ciò che era successo nel reality estivo delle tentazioni. Serena Enardu ha quindi provato a spiegare i motivi della sua rottura con il cantante, affermando: “Indietro non si torna. Non posso essere trattata come una colpevole a vita. Un po’ di rispetto nei commenti è gradito”.

Serena Enardu annuncia la rottura con Pago

Sono passate soltanto alcune ore da quando Serena Enardu e Pago Settembre, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 hanno fatto sapere ai loro fan di non voler diventare di nuovo genitori. Pochi istanti fa, precisamente nella giornata di giovedì 14 maggio 2020 l’influencer sarda ha catturato l’attenzione di coloro che la seguono su Instagram.

L’ex volto di Uomini e Donne ha condiviso una sua foto in cui appare abbastanza triste, per far sapere che l’amore tra lei e il cantante è giunto agli sgoccioli. Per iniziare, la 43enne ha dichiarato di aver ritenuto opportuno scrivere un messaggio per rispetto di tutti coloro che hanno tifato per lei e Pacifico.

A questo punto la Enardu ha raccontato di aver litigato pesantemente con il proprio compagno, al tal punto che si sono visti costretti ad allontanarsi di nuovo. Lo sfogo di Serena è proseguito alla seguente maniera: “Non voglio entrare nel dettaglio di ciò che è accaduto, non avrebbe alcun senso, se non a colmare la curiosità di persone pettegole.

L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia”.

L’ex tronista sarda ammette le sue colpe

Serena Enardu inoltre ha fatto capire di essersi riferita al fatto che Pago abbia perdonato i suoi sbagli fatti nel reality Temptation Island, pronunciando le testuali parole: "Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo. Se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi”. Successivamente l’ex tronista ha ammesso per l’ennesima volta le sue colpe, precisando che pagherà con il suo dolore i suoi errori per trarne un altro insegnamento. Infine l’ex gieffina ha concluso rivelando di far fatica ad aprire Instagram poiché ogni volta vede le foto e i video che la ritraggono in compagnia di Pago, soprattutto in molte pagine create dai fan.