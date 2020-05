Due ex protagonisti della quarta edizione del GF Vip non perdono l’occasione per stare al centro del gossip. Serena Enardu e Pago Settembre, anche se dopo la riconciliazione avvenuta nella casa di Cinecittà continuano a dimostrare di essere sempre più affiatati, nelle scorse ore hanno fatto una precisazione che non tutti si aspettavano di sentire. L’influencer sarda e il cantante si sono serviti di un collegamento social su Instagram per sottolineare che nei loro progetti non c’è nessun bambino. Serena, avendo già un figlio di 15 anni nato da una precedente relazione, ha detto chiaramente di non essere intenzionata a diventare di nuovo mamma.

Pensiero appoggiato anche da Pacifico che invece è padre di Nicola.

Serena e Pago non sono intenzionati ad allargare la famiglia

Pago Settembre e Serena Enardu a seguito della complicata esperienza vissuta a ‘Tempation Island Vip’ sono tornati ad essere una coppia dopo essersi ritrovati al GF Vip. Nelle ultime ore, i due ex protagonisti del Reality Show condotto da Alfonso Signorini si sono rapportati ancora una volta con i loro fan tramite una nuova diretta Instagram. Il cantante sardo e l’ex tronista hanno fatto sapere a tutti coloro che li seguono di non star affatto pensando di diventare nuovamente genitori. In particolare, il 48enne e l’influencer sarda hanno messo a tacere le voci che parlano della probabilità che possano decidere di allargare la famiglia, rispondendo: “No grazie”.

In realtà non si tratta di una novità, visto che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si erano già espressi sulla questione alla stessa identica maniera.

L’ex tronista pronta per partecipare alla nuova edizione del GF Vip

Sempre di recente, Serena Enardu ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci sui social parlando del suo futuro professionale.

L’ex tronista ha raccontato ai suoi fan che prima di entrare al GF Vip aveva detto al suo agente che non avrebbe voluto fare nulla in televisione. L’influencer sarda ha motivato la sua scelta dichiarando di preferire la verità dei social che le consente di mostrarsi per quello che è. Dopo aver lasciato una piccola porta aperta ad un eventuale proposta lavorativa, la Enardu si è candidata per prendere parte alla nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini che debutterà su Canale 5 a settembre 2020.

La compagna di Pago ha fatto la sua proposta al direttore del settimanale ‘Chi’ pronunciando le seguenti parole: "Ho sentito che prestissimo tornerà il Grande Fratello Vip. Io vorrei propormi perché ho voglia di avere l'opportunità di farmi conoscere. Sono pronta". Infine Serena a chi le ha chiesto se tra lei e Pacifico è cambiato qualcosa dopo la loro riappacificazione sotto i riflettori delle telecamere ha risposto: “E’ tutto uguale, identico. Non è cambiato niente”.