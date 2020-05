Serena Enardu e Pago si sono lasciati da qualche settimana e la coppia è finita al centro dei gossip in rete dopo la rottura. Nelle sue storie Instagram, l'influencer sarda ha fatto intendere che il suo ex compagno stia cavalcando il momento, inventando storie sulla fine della loro relazione, in modo da ottenere maggiore popolarità.

Serena Enardu su Instagram: 'Mezzucci poco chiari per far credere alle persone chissà cosa'

Serena Enardu ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram, lasciando intendere che il suo ex fidanzato Pago stia esagerando sulla fine della loro relazione, in modo da riuscire ad accrescere la sua popolarità.

Le parole dell'influencer sono state chiare: "Ho girato su Instagram e ho visto delle c... mondiali" e ha aggiunto che i diretti interessati o chi per loro, stiano usando dei mezzi poco trasparenti, per far intendere al pubblico qualcosa che in realtà non esiste: "Usano questi mezzucci poco chiari per far credere alle persone chissà cosa". Serena ha affermato che l'ex fidanzato stia inventando che sia accaduto qualcosa con lei, ma che non sia il caso di raccontarla, in modo da creare interesse e curiosità nel pubblico, ma l'ex gieffina non è d'accordo e decisa ha detto: "Non è successo proprio niente ragazzi".

L'intervista di Pago su Chi potrebbe essere quello a cui fa riferimento Serena Enardu

Serena Enardu, durante il suo sfogo sul proprio profilo Instagram, potrebbe aver fatto riferimento all'intervista di Pago, rilasciata per il settimanale Chi. Il cantante aveva dichiarato che era successo un episodio troppo grave durante la loro relazione e aveva perso fiducia in Serena, senza specificare cosa era accaduto.

Pacifico si era detto deluso dalla compagna, al punto da arrivare a dire che la influencer non sapeva nemmeno cosa significasse la parola fiducia. Le dichiarazioni dell'intervista sono risultate forse non veritiere agli occhi di Serena Enardu che ha chiarito la vicenda sul suo profilo Instagram: 'Uff, che palle, non è successo proprio niente, niente, niente'.

Pago attualmente ha rilasciato un nuovo singolo sulla piattaforma digitale Spotify e, a detta della ormai ex fidanzata, userebbe parole non chiare anche per arrivare a vendere: "C'è chi usa questi mezzucci per vendere chissà cosa e chissà quando...". Attualmente non sembrano esserci segni di avvicinamento fra gli ex gieffini che hanno trascorso qualche giorno nella casa del Grande Fratello Vip. Anche Pago, nel corso dell'intervista su Chi, sembra ormai deciso a rimanere lontano da Serena Enardu: "Saprò ricominciare dalla mia famiglia" ha dichiarato il cantante.